Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite ne signera pas en 2024

La situation est tendue du côté de l'OM, mais la vente du club phocéen par Frank McCourt à des Saoudiens n'est pas du tout à l'ordre du jour.

C'est désormais sur la place publique, le torchon brûle entre Pablo Longoria et Stéphane Tessier à la tête du club phocéen, au point même que le propriétaire américain du club phocéen va probablement devoir trancher dans le vif. De quoi remettre de l'huile sur le feu dans le dossier de la vente supposée de l'OM à des investisseurs saoudiens, Frank McCourt pouvant être tenté de tout plaquer, lassé de ces soucis récurrents. Même si Daniel Riolo a annoncé jeudi que l'Arabie Saoudite était très proche de s'offrir l'AS Monaco, l'espoir ne retombe jamais, les supporters marseillais ayant appris à être patients depuis 2021 et les premières annonces. Cependant, outre le journaliste vedette de RMC, un autre de ses confrères répète que l'Arabie Saoudite n'est pas du tout à la veille de s'offrir l'Olympique de Marseille.

L'OM n'aura pas l'argent du pétrole saoudien

Dans L'Equipe, Mathieu Grégoire, qui avait été le premier à révéler la vente de l'OM par Margarita Louis-Dreyfus à Frank McCourt, a glissé une petite phrase malicieuse qui confirme que l'argent saoudien ne va pas couler à flot sur l'Olympique de Marseille dans les prochains mois. Evoquant le fait que l'OM devra probablement baisser ses investissements si le club ne se qualifie pas pour une coupe européenne, le correspondant marseillais du quotidien sportif évoque un vieux slogan publicitaire : « A l’OM, on n’aura pas de pétrole, encore moins saoudien, mais des idées. » Forcément, notre confrère ne dit pas cela au hasard, puisqu'il a souvent été interrogé sur ce sujet et a toujours dit que toutes ces histoires entre le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) et l'Olympique de Marseille relevaient du pur fantasme. Une position qui lui a valu bien des insultes, même si les faits lui donnent raison pour l'instant.