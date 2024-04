Le Barça supérieur, Xavi dénonce le hold-up du PSG

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Neuf jours plus tard, Xavi n’a toujours pas digéré l’élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions. L’entraîneur du FC Barcelone estime que son équipe était supérieure au Paris Saint-Germain.

Xavi n’est sans doute pas près de s’en remettre. Confiant après la victoire au Parc des Princes (2-3) à l’aller, l’entraîneur du FC Barcelone ne comprend toujours pas comment le Paris Saint-Germain a pu renverser son équipe à Montjuïc (1-4). « Sur le plan tactique, nous étions meilleurs que le PSG, tant à l’aller qu’au retour », a analysé l’Espagnol en conférence de presse, avant d’évoquer le tournant de la deuxième rencontre.

Xavi confiant pour le Barça

« Après l’expulsion de Ronald (Araujo), nous aurions dû plus rivaliser, a-t-il regretté. Mais cela fait partie du processus. C’est très dur de gagner, gagner, gagner… » Surtout avec ce Barça en reconstruction à cause de ses problèmes financiers. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Xavi se réjouit tout de même des progrès du FC Barcelone depuis sa nomination en novembre 2021.

« Il y a deux ans, on avait l’impression que nous n’étions pas à la hauteur face à des adversaires de haut niveau, s’est souvenu l’ancien coach d’Al-Sadd au Qatar. Aujourd’hui, je pense que nous sommes en mesure de rivaliser avec eux. Je pense que nous avons raté le coche à cause de détails. Nous le staff et les joueurs, nous avons beaucoup appris. La saison prochaine, nous serons plus en mesure de rivaliser. » Xavi a en effet décidé de revenir sur sa décision et de rester.

Mais contrairement à ce qu’indiquent certaines rumeurs, son choix n’a rien à voir avec une supposée incapacité du Barça à payer ses indemnités de départ. « Ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de club, j'aime le Barça. Parier sur la stabilité est fondamental pour les projets. Nous avons parlé avec le président et en deux-trois minutes nous avons compris qu'il s'agissait de la meilleure décision. Ce qui a été dit sur l'argent est totalement injuste, c'était pour me faire du mal », a dénoncé Xavi, focalisé sur le retour du club catalan au premier plan.