Mercato : Au nom de la France, Giroud prêt à se barrer de Chelsea

Dans : Mercato, Premier League, Equipe de France.

Mis à l’index par Frank Lampard, Olivier Giroud arrive en équipe de France avec un temps de jeu ridicule, puisqu’il n’a disputé que 100 minutes depuis le début de la saison. Pas de quoi remettre son statut chez les Bleus en cause pour le moment, notamment grâce à son histoire, son importance à ce poste, la blessure de Kylian Mbappé et la confiance que Didier Deschamps place en lui. Mais complètement barré chez les Blues par le jeune prometteur Abraham et par le joker Batshuayi, le numéro 9 des champions du monde se pose forcément des questions. Et cela pourrait bien déboucher sur un départ rapide en janvier s’il sent que sa place pour la suite de sa carrière internationale est en danger.

« Au moindre doute émis par Didier Deschamps, Olivier chercherait à partir, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Cela signifie qu'il a certainement été mis en garde, et qu'il y a eu des discussions avec le staff des Bleus », a livré René Girard dans les colonnes de France Football. Autant dire, qu’en cas de prestation décevante lors des matchs à venir en raison de sa forme insuffisante, Olivier Giroud pourrait bien rapidement faire ses valises pour changer d’air en janvier.