Griezmann jure de ne plus trahir l'Atlético de Madrid

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Antoine Griezmann marche sur l'eau depuis le début de la saison, que ce soit sous les couleurs de l'Atlético Madrid ou de l'équipe de France. De quoi faire tourner quelques têtes.

Antoine Griezmann revient de loin mais continue de prouver qu'il est un joueur à part. A 32 ans, le champion du monde est apaisé et libéré avec les Colchoneros, alors qu'il peut bénéficier de la confiance totale de Diego Simeone. Idem en équipe de France, lui qui est le chouchou désigné de Didier Deschamps. Ces dernières heures néanmoins, des rumeurs de départ ont fait leur apparition concernant Griezmann, avec un intérêt supposé de Manchester United. Les Red Devils vont prochainement voir Ineos rentrer dans leur capital et il se dit que Jim Ratcliffe aimerait beaucoup faire venir le Français. Cependant, il y a très peu de chances que ce deal se fasse.

Griezmann trop bien à l'Atlético

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Selon les informations de Team Talk, Antoine Griezmann n'est pas intéressé par la possibilité de quitter l'Atlético Madrid. Le Français se sent bien et rassuré par la récente prolongation de contrat de Simeone. Si United voulait récupérer Griezmann, ce serait au prix d'une offre impossible à refuser. Si l'international tricolore posséderait une clause libératoire inférieure à 25 millions d'euros, convaincre le joueur sera le plus difficile, lui qui touche en plus près de 10 millions de salaire annuel. Le média précise que même si Ineos va soulager les Red Devils, le but n'est pas non plus de faire des grosses folies. Ce n'est pas la première fois que Griezmann subit des approches de Manchester United. Mais cela ne devrait encore une fois pas se faire, même si tout peut aller vite dans le football. A 32 ans et en fin de contrat en 2026 avec Madrid, Antoine Griezmann s'inscrit pleinement dans le projet de son club. Et comme rêve ultime, il garde en tête la possibilité de finir sa carrière en MLS.