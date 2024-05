Il empile les buts en Ligue 1, l'OL est sur un gros coup

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Auteur d’une énorme deuxième partie de saison sous le maillot du FC Metz, Georges Mikautadze attise les convoitises des meilleurs clubs français, comme l’Olympique Lyonnais, son club formateur.

Si le FC Metz venait à réussir le petit exploit de se maintenir en Ligue 1 après une première partie de saison catastrophique, ce sera grâce à Georges Mikautadze. À lui seul ou presque, l’attaquant de 23 ans a sorti les Grenats de la zone rouge. Même s’il est barragiste, derrière le Havre à la différence de buts, le club messin peut encore croire au maintien direct si son international géorgien poursuit sa dynamique actuelle lors des trois derniers matchs. Auteur des six derniers buts de son équipe lors des quatre derniers matchs, avec des doublés contre Brest (3-4) et Lens (2-1), plus des réalisations face au Havre (1-0) et contre Lille (1-2), Mikautadze confirme être un top attaquant de L1 cette saison. Malgré un transfert raté à l’Ajax Amsterdam, qui avait déboursé 16 millions d’euros pour le recruter en août dernier, le Lyonnais de naissance réussit une très belle saison dans l’élite.

L’OL s’intéresse toujours à Mikautadze

Pas étonnant donc de voir qu’il a tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs français comme… l’OL. Formé à Lyon entre 2008 et 2015, Mikautadze avait été éjecté du centre de formation des Gones pour faire de la place à un autre attaquant de l’époque, Amine Gouiri. Mais après avoir rebondi chez les amateurs de Saint-Priest, Mikautadze avait poursuivi sa formation à Metz dès 2017 avant d’exploser au plus haut niveau la saison passée en L2. Désormais, c’est donc par la grande porte que le buteur passé par le FC Gerland pourrait revenir à Lyon. Selon les informations du site Live Foot, « l’attaquant de l’Ajax est toujours sur les tablettes des Gones » et « une offensive pourrait se mettre en place cet été ».

Metz et l’Ajax ont la main sur ce dossier

Déjà positionné dans ce dossier lors du dernier mercato d’été, l’OL pourrait donc revenir à la charge pour en faire, à terme, le successeur d’Alexandre Lacazette. Mais à l’heure actuelle, le dossier est loin d’être fait. Il faut dire que Mikautadze appartient encore à l’Ajax, qui l’a prêté à Metz en janvier dernier avec une option d’achat de 10 millions d’euros. Une somme que le FCM n'hésitera pas à lever en cas de maintien, sachant que l’attaquant pourrait partir pour deux fois plus sur le marché des transferts. En tout cas, Mikautadze, qui a toujours rêvé d’évoluer au Groupama Stadium sous le maillot de l’OL, se verrait bien revenir chez lui à Lyon après avoir explosé à Metz.