Vente OM ‍: Il dévoile l'énorme rêve de Frank McCourt

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Absent ce jeudi pour la demi-finale de Coupe d'Europe, Frank McCourt agace. Le propriétaire de l'OM n'a pas beaucoup d'intérêt pour le club marseillais, et rêve surtout d'une très belle vente après avoir misé très gros ces dernières années.

Cela n’a pas été la surprise de cette semaine, mais Frank McCourt a snobé le Vélodrome ce jeudi soir, envoyant l’un de ses représentants pour faire tout de même comprendre que les actionnaires avaient un oeil sur ce match très important de la saison de l’OM. Mais pour le reste, l’Américain reste très détaché de tout ce qui touche au club marseillais, et cela a le don d’agacer Eric Di Meco. Malgré la priorité qui va au sportif, l’ancien latéral gauche se demande quand même qu’est ce qui motive encore Frank McCourt à conserver ses parts de l’OM alors que le football ne l’intéresse pas. La réponse est assez simple pour le consultant des Grandes Gueules sur RMC, c’est à dire qu’il fait vivre son club comme il le peut en attendant une grosse vente, si possible avec bénéfice, un jour ou l’autre.

Une vente de l’OM avec une plus-value, le rêve de McCourt ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par UEFA Europa League (@europaleague)

« Ce n’est pas mon souci du moment, car on se focalise sur le match, le stade, la performance ou l’adversaire en ce moment. Ma réflexion, c’est déjà qu’on avait compris qu’il s’en saucissonnait un peu du football, pas sûr qu’il comprenne les règles. Il a acheté ce club car il a eu un coup de coeur quand il est allé voir l’Euro 2016. Pourquoi pas. C’est un Américain qui s’est dit qu’il y avait moyen de faire des sous car il y a beaucoup d’Américains dans le football. Il s’est dit qu’il allait faire du business. Ça, on l’avait bien compris. Mais quand tu es propriétaire, c’est ton club, c’est ton bébé, c’est ta danseuse, tu l’appelles comme tu veux mais je vais être trivial, mais tu prends ton plaisir à quel moment quand tu es actionnaire ? C’est pas quand tu fais le chèque en début d’année de 100 millions d’euros pour recruter les mecs. Là, tu couines et tu transpires. Ce n’est pas sur les matchs de Ligue 1 de début de saison, même s’il aime bien venir l’été quand il fait beau, il passe une tête à Saint Tropez ou à Cannes. Le moment où tu bandes, c’est quand ton équipe est en demi-finale de Coupe d’Europe, quand le stade et les supporters se régalent. Tu viens quand prendre ton plaisir ? Son plaisir c’est de faire des chèques ou de vendre le club et de faire une plus-value », s’interroge ainsi Eric Di Meco, pour qui les absences répétées de Frank McCourt restent un total mystère.

Malgré les sommes engagées depuis son arrivée, l’Américain a en tout cas d’autres projets beaucoup plus importants à ses yeux, et s’il doit passer prochainement à Marseille pour faire un bilan de la saison de l’OM avec Pablo Longoria et décider de la suite des opérations, son intérêt pour le football et le club phocéen semble avoir nettement diminué. Au point d’agacer les anciens joueurs et les consultants, qui aimeraient voir un propriétaire dans les travées du Vélodrome au moins pour les plus gros matchs de la saison. Mais tout le monde semble s'être fait une raison, Frank McCourt conserve l'OM jusqu'à recevoir une belle offre pour vendre le club sudiste.