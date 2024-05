L’OL l’a tué, Del Castillo ne s’en remet pas

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Habitué à effectuer les replis défensifs, Romain Del Castillo n’en souffre pas sur le plan physique. Mais face à l’Olympique Lyonnais (défaite 4-3) le mois dernier, l’ailier du Stade Brestois a éprouvé des difficultés jamais rencontrées cette saison.

Si Brest surprend cette saison grâce à un collectif bien rodé, l’actuel troisième de Ligue 1 s’appuie tout de même sur certaines individualités. On pense notamment à Romain Del Castillo, sans doute le principal atout offensif avec ses 8 buts et 8 passes décisives en championnat cette saison. Mais à la demande de l’entraîneur Eric Roy, l’ancien Rennais ne néglige pas pour autant le travail défensif.

🏴‍☠️ Romain Del Castillo revient à égalité avec Ousmane Dembélé en tête du classement des meilleurs passeurs ! pic.twitter.com/gWfTd1BPZ2 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) April 30, 2024

« Je pense qu'en début de saison, comme l'année dernière j'avais eu une blessure à une cheville, peut-être que j'avais perdu l'envie d'aller au contact, j'avais une appréhension, a reconnu le Brestois dans un entretien accordé à L’Equipe. Mais maintenant, pas de soucis. » En effet, le quotidien sportif rapporte que Romain Del Castillo, avec 27 ballons récupérés dans le dernier tiers du terrain, est actuellement le deuxième meilleur récupérateur de Ligue 1 dans cette partie du terrain.

Del Castillo marqué par l'OL

« Ah ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, il faut la donner au coach celle-ci ! », s’est amusé l’ailier de 28 ans, tout de même en retard sur le troisième buteur de l'Olympique Lyonnais Nicolas Tagliafico le 14 avril dernier, dans un match particulièrement éprouvant pour le joueur formé à Lyon. « Je commençais à être fatigué, là. Si je fais un mètre de plus, il n'a pas le ballon, s’est souvenu Romain Del Castillo, auteur d'un doublé et d'une passe décisive au Groupama Stadium. Mais Lyon, c'était un match de fous, j'étais cuit, et c'était la première fois de la saison. Sinon sur un match classique, je tiens les 90 minutes. » Pour sa défense, cet OL-Brest était sûrement l’un des matchs les plus intenses de la saison en L1.