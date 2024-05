EL ‍: Un nul et des regrets pour l'OM contre l'Atalanta

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Demi-finale aller de l’Europa League :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Atalanta Bergame : 1-1.

Buts : Mbemba (20e) pour l’OM ; Scamacca (11e) pour l’Atalanta.

Auteur d’un vrai match de Coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille a manqué un peu d'efficacité pour battre l’Atalanta Bergame (1-1). Malgré ce nul à domicile, le club phocéen peut clairement croire en une qualification pour la finale de l’Europa League.

Dans un Stade Vélodrome en fusion, les Phocéens voulaient bien débuter leur double confrontation face aux Italiens. Sauf qu’après une entame timide, l’OM encaissait l'ouverture du score. Parfaitement lancé par Koopmeiners sur le côté droit de la surface, Scamacca profitait d’une absence de marquage du duo Balerdi - Luis Henrique pour tromper Pau Lopez d’un tir croisé du droit (0-1 à la 11e).

Un but qui réveillait les Marseillais, vu qu’après un sauvetage de Kolasinac devant Sarr (14e), le revenant Mbemba égalisait quelques minutes plus tard ! Servi par Kondogbia à l’entrée de la surface après un corner, le défenseur central déclenchait un tir de l’intérieur du pied droit qui tapait le poteau de Musso avant de finir sa course dans le petit filet opposé (1-1 à 20e). Une réalisation de grande classe qui redonnait de la confiance aux Olympiens. Juste avant la mi-temps, Aubameyang ratait même une énorme occasion en face-à-face avec Musso en mettant à côté un bon ballon d’Harit sur un contre éclair (42e).

L'ÉNORME FRAPPE DE CHANCEL MBEMBA DE 25 MÈTRES EN POTEAU RENTRANT ! 💥#OMATA | #EuropaLeague pic.twitter.com/HoUKfSuY3Y — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 2, 2024

Au retour des vestiaires, Marseille faisait son maximum pour passer devant avec une occasion de Kondogbia (58e), un but de Sarr annulé pour un hors-jeu (64e), une barre transversale d’Ounahi (73e) ou un duel de Moumbagna face à Musso (74e). En fin de match, Miranchuk faisait passer un énorme frisson dans les tribunes du Vélodrome (90e), mais les Olympiens en restaient finalement sur ce match nul (1-1).

⏱️ 90+2’ | #OMAtalanta 1️⃣-1️⃣



Au terme d’une rencontre rythmée par de nombreuses occasions, l’OM et l’Atalanta se quittent sur un score de parité.

🗓️ Tout reste à faire jeudi prochain à Bergame pour décrocher le billet pour la finale de l’@europaleague 💪 pic.twitter.com/Uf808nwY2y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2024

Avec ce bon nul face au tombeur de Liverpool au tour précédent, l’OM garde toutes ses chances en vue du match retour, qui se jouera dans une semaine du côté de Bergame. Mais les hommes de Jean-Louis Gasset peuvent quand même avoir quelques regrets ce jeudi soir, car ils avaient clairement les moyens de s'imposer et de faire la course en tête dans cette demi-finale de C3. Mais au moins, l'OM pourra aborder son match retour avec de la confiance pour viser la finale de Dublin.