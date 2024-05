L’Arabie Saoudite et le Barça font une alliance anti-PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Campos a identifié Bernardo Silva comme sa cible prioritaire afin de renforcer le milieu de terrain du PSG lors du mercato à venir. Mais l’international portugais de Manchester City est très courtisé.

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2026, Bernardo Silva a de fortes probabilités de changer d’air lors du prochain mercato. Et pour cause, l’international portugais dispose d’une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros et sa situation suscite l’intérêt de nombreux clubs. Le Paris Saint-Germain en fait partie et ce n’est pas une surprise puisque Luis Campos a identifié l’ancien meneur de jeu de l’AS Monaco comme l’une de ses cibles prioritaires dans l’optique du prochain mercato dans la capitale française.

Cette piste a d’ores et déjà été validée par Luis Enrique, qui verrait logiquement d’un très bon œil la venue de Bernardo Silva afin de renforcer son milieu de terrain. Mais selon le journaliste Ekrem Konur, le champion de France en titre va devoir terrasser une concurrence féroce pour s’attacher les services du natif de Lisbonne cet été. Malgré des moyens financiers limités, le FC Barcelone reste sur les rangs, comme c’est le cas depuis plusieurs années. Xavi a prolongé jusqu’en 2025 et souhaite des renforts pour être compétitif la saison prochaine, et a soufflé le nom de Bernardo Silva à son directeur sportif Deco et à son président Joan Laporta.

Barcelone et l'Arabie Saoudite à fond sur Bernardo Silva

Au-delà du Barça, une autre menace est à prendre en compte pour le PSG, celle incarnée par l’Arabie Saoudite. L’insider affirme que plusieurs clubs de Saudi Pro League sont également dans le coup pour accueillir l’homme aux 88 sélections avec le Portugal. Plus récemment, le Bayern Munich a également été cité comme un potentiel candidat à la signature de Bernardo Silva, même si cette information demande encore à être confirmée. Quoi qu’il en soit, Bernardo Silva sera l’un des joueurs les plus courtisés du prochain mercato et le PSG devra se montrer très convaincant pour rafler la mise.