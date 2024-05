Haise à l'OM, Lens dévoile son avenir

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En quête d'un entraîneur la saison prochaine, l'OM étudierait avec minutie le profil de Franck Haise. Toutefois, on ne s'affole pas du côté du RC Lens où on affirme avec assurance que le coach lensois restera une année de plus.

Droit au Nord pour l'Olympique de Marseille. A la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, le club phocéen est séduit par les techniciens du LOSC et du RC Lens. Le Lillois Paulo Fonseca est la priorité de Pablo Longoria comme révélé par L'Equipe récemment. Cependant, le nom du Lensois Franck Haise est aussi noté sur la liste du président marseillais. Sur le papier, Haise semble plus accessible pour l'OM que Fonseca. Moins cher que le Portugais, il ne sera pas tenté par une expérience en Ligue des champions la saison prochaine. Si le LOSC est bien placé pour jouer la C1, Lens n'est même pas assuré de jouer une coupe d'Europe.

Lens douche l'OM pour Haise

De quoi faire de l'OM une option séduisante pour Franck Haise, plus en difficulté avec Lens cette saison. Cependant, la direction lensoise ne l'entend pas de cette oreille. Le directeur général du club artésien Arnaud Pouille l'a confirmé dans les colonnes de L'Equipe. Il est même affirmatif sur l'avenir de son entraîneur : un départ de Franck Haise cet été est tout simplement impossible.

Lens : Franck Haise à l’OM, vivement le 26 juin https://t.co/ZHhOeXheKG — Foot01.com (@Foot01_com) May 3, 2024

« Si les gens veulent bien l’entendre, au lieu de répandre d’autres informations, Franck Haise sera là en 2024-2025. Cette semaine, nous avons travaillé sur le prochain recrutement estival. Il est très impliqué et il n’y a aucun signal contraire au moment où je vous parle », a t-il sèchement lâché dans le quotidien sportif. Autant dire que l'OM n'est pas vraiment le bienvenu chez les Ch'tis concernant les entraîneurs. Pablo Longoria devra sans doute aller voir ailleurs, notamment à l'étranger puisqu'il possède des contacts sûrs en Espagne et surtout en Italie.