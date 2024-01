Mercato ‍: Lens dit oui à Nantes pour Haïdara, l’OM jubile

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Un accord a été trouvé entre Lens et Nantes pour le transfert de Massadio Haïdara, un deal susceptible de débloquer la signature de Quentin Merlin vers l’OM. Mais il va falloir se montrer encore patient...

Le jeu des chaises musicales n’a sans doute jamais aussi bien porté son nom en Ligue 1. En quête d’un latéral gauche pour remplacer Renan Lodi, l’Olympique de Marseille a fait de Quentin Merlin sa piste n°1 et un accord financier a été trouvé avec Nantes autour d’un transfert estimé à 12 millions d’euros. Oui mais voilà, malgré cet accord financier, les Canaris bloquent pour l’instant le départ de leur défenseur dans l’attente d’avoir finalisé la venue de son remplaçant. C’est en passe d’être fait puisque selon les informations de Mohamed Toubache Ter confirmées par Foot Mercato, Lens et Nantes ont trouvé un accord pour le transfert de Massadio Haïdara moyennant 1,5 millions d’euros.

Quentin Merlin à l'OM, Nantes casse sérieusement l'ambiance https://t.co/0Pj4xOY7VZ — Foot01.com (@Foot01_com) January 24, 2024

« La venue d'Haïdara débloquerait le dossier Merlin à l'OM » selon Foot Mercato, qui utilise néanmoins le conditionnel car maintenant… il faut que Lens trouve à son tour un latéral gauche pour remplacer Haïdara. Et c’est seulement quand les Sang et Or auront trouvé leur nouveau latéral gauche que Massadio Haïdara signera à Nantes et que par ricochet, Merlin signera à Marseille. Dans l’ensemble, l’information est tout de même une bonne nouvelle pour l’OM qui touche au but dans le dossier Quentin Merlin. Mais alors que les Phocéens voulaient aller vite pour aligner Merlin dès samedi face à Monaco, l’opération prendra sans doute un peu plus de temps à être finalisé et l’actuel latéral gauche de Nantes a peu de chances de porter le maillot bleu et blanc de Marseille dès samedi soir au Vélodrome face au club de la Principauté.