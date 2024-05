90 ME pour Kolo Muani, le PSG a pris la banane du siècle

Dans : PSG.

Recruté pour 90 millions d’euros par le PSG au mercato, Randal Kolo Muani est pour l’instant un immense flop et son entrée catastrophique contre le Borussia Dortmund mercredi en Ligue des Champions ne va sans doute pas arranger son cas auprès des supporters et des observateurs.

Avec 6 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani est indiscutablement un flop au Paris Saint-Germain. Très peu aligné dans le onze de départ par Luis Enrique, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort éprouve toutes les peines du monde à s’imposer dans le club de la capitale. Au contraire de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé, qui ont parfaitement réussi leur première saison au PSG, l’ancien Nantais est dans le dur. Remplaçant contre le Borussia Dortmund mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le buteur français de 25 ans a été lancé à l’heure de jeu par Luis Enrique avec l’espoir qu’il débloque la situation contre l’équipe allemande, lui qui a été si redoutable en Bundesliga.

Malheureusement pour le PSG, il n’y a pas eu de miracle et le manque de confiance de Randal Kolo Muani s’est cruellement fait ressentir puisque le natif de Bondy a raté tout ce qu’il a entrepris. Les supporters parisiens n’en peuvent plus et l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux, où l’international tricolore (15 sélections) n’a pas été épargné.

« Les 90 ME de la vente de Neymar on été réinvestis dans Kolo Muani... », « Un club de football a dépensé 90 ME sur Kolo Muani », « Kolo Muani a coûté le même prix que le transfert de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, mon football va très mal », « Kolo Muani s’est fait connaître grâce à un raté, je sais pas à quoi vous vous attendiez avec lui », « Kolo Muani je pleure de rire des qu’il a un ballon il court tout droit et il le perd c’est CATASTROPHIQUE on dirait un joueur FIFA Bronze » ou encore « Kolo Muani a réussi à toucher 6 ballons, mais il en a perdu 12, c'est incroyable » peut-on lire sur X, où Randal Kolo Muani prend très cher.

A quinze jours de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro, la méforme de l’attaquant du PSG est de nature à inquiéter, et sa place dans le groupe de l’Equipe de France ne semble plus certaine. Giroud, Thuram, Mbappé, Dembélé et Griezmann sont certains d’être appelés et derrière eux, la concurrence va être féroce avec Barcola, Nkunku, Coman ou encore Diaby. De quoi trembler lorsque l’on s’appelle Kolo Muani et que l’on est en situation d’échec depuis près de dix mois.