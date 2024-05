OL ‍: Tous contre Lacazette, il dénonce un scandale

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les supporters de l’OL n’ont pas digéré l’absence de leur meilleur buteur Alexandre Lacazette aux trophées UNFP dans la catégorie des nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison.

Malgré la saison en dent de scie de l’Olympique Lyonnais, un joueur répond toujours présent et s’impose une nouvelle fois comme le meilleur joueur de l’effectif de Pierre Sage. Il s’agit bien sûr d’Alexandre Lacazette, déjà excellent en 2022-2023 et qui a récidivé avec 19 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison. A l’image de son équipe, l’ancien joueur d’Arsenal a mis du temps avant de trouver la bonne carburation cette saison, mais depuis la nomination de Pierre Sage à la tête de l’équipe en lieu et place de Fabio Grosso, l’international français a retrouvé son meilleur niveau.

Depuis le mois de janvier, il marche sur l’eau et a grandement contribué au redressement des Gones, actuellement 8es de Ligue 1 et qualifiés pour la finale de la Coupe de France. Malgré cela, Alexandre Lacazette n’a pas été nommé parmi les cinq joueurs qui prétendent au titre de meilleur joueur de Ligue 1 aux trophées UNFP au contraire d’Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Edon Zhegrova, Pierre Lees-Melou et Kylian Mbappé. Une absence délirante selon son ancien coéquipier du centre de formation, Kevin Lanoir. « Comment un joueur comme Dembélé que j'apprécie, mais qui n'a marqué qu'un but cette saison peut se retrouver à sa place ? » s’interroge son ancien coéquipier, interrogé par Olympique & Lyonnais, avant de poursuivre.

Lacazette snobé à cause de son attitude ?

« Son côté boudeur, un peu nonchalant lui fait aujourd'hui défaut. On est en 2024 et malheureusement, il faut se montrer actif pour se faire aimer. Plus tu alimentes tes réseaux, mieux c'est. Seulement, ce n'est pas son caractère, il préfère rester authentique que de jouer un rôle. Il a un caractère de cochon, un peu borné. On peut presque parier sur une grosse performance à Lille. Son cercle est très restreint, c'est quelqu'un de méfiant. Ses amis sont quasiment les mêmes aujourd'hui que quand il n'était qu'Alexandre qui prenait le métro pour aller s'entraîner avec les pros à Gerland » analyse Kevin Lanoir, pour qui Alexandre Lacazette a été snobé pour de mauvaises raisons aux trophées UNFP. Ce ne sont pas les supporters lyonnais qui diront le contraire, eux qui n’ont pas digéré l’absence de leur attaquant mais également de leur coach Pierre Sage parmi les nommés pour le titre de meilleur entraîneur de la saison.