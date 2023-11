Salaire triplé, Griezmann contacté par Manchester United

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Tandis que Manchester United connaît des changements au plus haut niveau, les dirigeants mancuniens sont prêts à faire un effort financier pour s'offrir Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann n’a pas marqué lors de l’orgie de buts de la France contre Gibraltar, mais il n’empêche que l’attaquant tricolore est un joueur indispensable chez les Bleus où il enchaîne les titularisations. Jamais blessé, toujours efficace, le natif de Macon vit une première partie de saison réussie avec l’Atlético de Madrid et forcément cela donne des idées aux recruteurs des plus grands clubs. Et à en croire El Nacional, les responsables de Manchester United ne sont pas insensibles aux atouts d’Antoine Griezmann, au point même d’en faire leur cible numéro 1 lors du prochain mercato. Même si le joueur de 32 ans est lié avec les Colchoneros jusqu’en 2026, le média espagnol affirme que Griezmann a une clause libératoire autour de 25 millions d’euros, et que les Red Devils ne seraient pas opposés à la lever dès l’été prochain pour recruter le joueur français.

Griezmann a une offre salariale colossale

Historia del Atleti.

Monsieur Antoine Griezmann. pic.twitter.com/uQZsOXfMHm — Atlético de Madrid (@Atleti) November 12, 2023

Pour cela, une délégation du club anglais se serait même rendue dans la capitale espagnole afin de rencontrer l’entourage d’Antoine Griezmann afin de lui transmettre une offre, mais aussi de savoir quelles sont les intentions de l’attaquant de l’Atlético de Madrid dont on sait l’amour qu’il a pour le club dirigé par Diego Simeone. Pour parvenir à convaincre celui qui a déjà marqué 12 buts cette saison avec son club (8 en Liga, 4 en Ligue des champions), Manchester United a tout simplement proposé de tripler le salaire actuel d’Antoine Griezmann. S’il acceptait cette proposition, le joueur français devrait alors empocher près de 20 millions d’euros par saison sous le maillot des Red Devils. Autre atout utilisé par le club entraîné par Erik Ten Hag, la présence à Old Trafford de Raphaël Varane, lequel peut constituer un ambassadeur de poids pour convaincre Antoine Griezmann de dire « oui » à une proposition mancunienne. Il est vrai que Manchester United aurait bien besoin d'un finisseur comme le Français pour retrouver son lustre d'antan, la seule venue de Sir Jim Ratcliffe dans le capital du club anglais n'étant pas suffisante pour ramener le club au sommet de la Premier League.