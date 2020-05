Mercato : Ni PSG, ni Barça, la surprise Pjanic

Dans : Mercato.

Malgré un contrat longue durée, Miralem Pjanic est sur le départ à la Juventus. Trois clubs sont sur les rangs.

Le milieu de terrain donne pourtant satisfaction à son entraîneur, mais son énorme contrat pèse sur les finances et le club piémontais entend renouveler son milieu de terrain. Le FC Barcelone a été le premier à se positionner sur le Bosnien, très intéressé à l’idée de rejoindre la Catalogne, au point de trouver un accord rapidement avec le club espagnol. Mais entre les deux clubs, le courant ne passe pas et les fameux échanges voulus par le Barça ne conviennent pas, notamment à Maurizio Sarri. Résultat, Don Balon affirme que les négociations sont rompues entre l’Espagne et l’Italie. Le PSG pourrait tirer son épingle du jeu, Leonardo appréciant le profil de l’ancien joueur de l’OL, mais c’est un autre club qui est parti pour rafler la mise affirme Sky Sports.

En effet, Chelsea prépare une offre qui plait beaucoup à la Juventus. Cela comprend surtout un certain Jorginho, que Sarri a eu sous ses ordres à Naples. Le Brésilien représenterait un joueur capable de cimenter l’équipe au milieu de terrain aux yeux de l’entraineur de la Juve, et suffirait donc pour faire basculer Pjanic vers Chelsea. Seul problème dans cette opération qui ne nécessiterait pas de gros efforts financiers, la volonté de Pjanic, qui n’est pas vraiment tenté par l’idée de rejoindre Chelsea cet été, et aurait plutôt une préférence pour le FC Barcelone et le PSG.