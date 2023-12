Mbappé futur dieu d'Old Trafford, la folle annonce

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Ineos est enfin rentré dans le capital de Manchester United. Jim Ratcliffe ne veut apparemment pas perdre de temps et du lourd est visé l'été prochain.

En perdition en Premier League mais aussi sur la scène européenne, Manchester United a besoin d'un puissant électrochoc. Cela passera peut-être par l'arrivée d'Ineos au club. Jim Ratcliffe a racheté 25% du club pour 1,4 milliard d'euros et veut pouvoir investir très prochainement, puisque dans son communiqué le club a évoqué une première envelopper de 300 millions d'euros à investir. L'été prochain, les Red Devils vont mettre une stratégie offensive lors du marché des transferts. C'est en tout cas ce qui est annoncé par la presse anglaise. Et parmi les cibles XXL de Manchester United : Kylian Mbappé.

United vise du très lourd et rêve de Mbappé

Selon les informations du Manchester Evening News, les pensionnaires d'Old Trafford rêvent en grand. Cinq joueurs sont annoncés comme des cibles déjà établies du board mancunien. On compte Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Piotr Zielinski, Mario Hermoso et Nico Williams. Si les quatre derniers noms cités paraissent accessibles, rafler la mise dans le dossier Mbappé serait surprenant. Le champion du monde n'a pas encore pris sa décision, mais à l'heure actuelle, une prolongation au PSG ou un départ au Real Madrid, le club de ses rêves, sont les plus probables.

En Angleterre, en plus de United, Liverpool est aussi intéressé. Reste à savoir ce que pourraient donc proposer les Red Devils pour s'offrir Kylian Mbappé, qui ne semble en plus de ça pas très enjoué à l'idée de signer en Premier League. En tout cas, la piste Mbappé montre que Manchester United ne sera pas là pour rigoler et envisage de se renforcer à coups de millions d'euros. Reste à savoir si ce sera suffisant pour construire une équipe et retrouver la gloire d'antan.