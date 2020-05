PSG : Paris monte en régime, Pjanic en approche !

Dans : PSG.

Pour le Paris Saint-Germain, le recrutement d’un milieu de terrain de stature internationale est une priorité dans l’optique du mercato estival.

Le club de la capitale a d’ores et déjà creusé plusieurs dossiers, et cela concerne des joueurs aux profils techniques bien différents, de Camavinga à Bakayoko en passant par Partey. Mais à en croire les informations de Sky Italia, la priorité absolue de Leonardo pour occuper le rôle de sentinelle au PSG la saison prochaine se nomme Miralem Pjanic. Ces dernières semaines, le nom du Bosnien de la Juventus a déjà été associé à Paris mais cette fois, il semblerait que le champion de France en titre ait réellement accéléré afin de faire bouger les choses dans le dossier, et griller la concurrence du FC Barcelone. Pour le média transalpin, le Paris Saint-Germain fait actuellement le forcing afin de tenter de récupérer le milieu de terrain de 30 ans.

Une information confirmée par Foot Mercato, qui indique que le PSG est effectivement en train d’avancer ses pions auprès de la Juventus Turin. Soucieux de ne pas dépenser sans compter lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain réfléchit à une offre d’échange et comme cela a été évoqué par le passé dans le cadre d’un éventuel transfert de Mauro Icardi, le club de la capitale songe à utiliser Leandro Paredes comme monnaie d’échange. Une solution qui pourrait convenir à la Juventus Turin, qui courtisait l’international argentin au mois de janvier dernier. Reste à voir ce que le principal intéressé pensera de tout cela. En parallèle, il faudra également convaincre Miralem Pjanic, récemment approché par le FC Barcelone et qui avait donné son accord de principe au club catalan à en croire les journaux espagnols. Assurément, le mercato du Paris SG s’accélère et cela commence à devenir très intéressant pour les supporters parisiens…