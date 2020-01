Mercato : Mendoza transféré, l’OM grand favori !

Dans : Mercato.

Plutôt calme jusqu’à présent, le mercato en Ligue 1 va s’enflammer pour Stiven Mendoza, qui quitte Amiens et rejoint un club français encore mystère. L’OM est sur le coup.

Meilleur buteur de l’Amiens SC, Stiven Mendoza va changer d’air cet hiver. D’un côté, cela n’aidera clairement pas le club picard, qui a du mal à avancer, à aller chercher le maintien. Mais l’attaquant colombien a envie de franchir un cap dans sa carrière, et cela fera une belle rentrée d’argent pour Amiens. Suivi par l’OM, Mendoza était aussi dans le viseur des clubs du Golfe et d’autres formations européennes. Mais selon les informations du Courier Picard, qui se veut très affirmatif, son transfert est déjà bouclé et il se dirige vers un club parmi le Top5 de la Ligue 1. Si le PSG est à écarter, cela laisse tout de même un peu de concurrence à l’OM, puisque Rennes, Lille ou même Nantes peuvent rechercher un attaquant de pointe cet hiver.

Des clubs qui peuvent investir pour récupérer un attaquant efficace et en bonne forme à l’heure actuelle. Son prix est estimé autour de 8 ME, ce qu’un club turc avait récemment mis sur la table. Mais entre le désir de Mendoza de s’imposer dans un championnat majeur, et de jouer pour l'OM, et des tractations compliquées entre la formation turque et les représentants du joueur, cela n’était pas allé plus loin. En tout cas, si ce transfert devait se conclure, le club de Ligue 1 concerné a jusqu’à présent bien caché son jeu, surtout s’il s’agit de l’OM. Le club provençal, un peu juste devant avec la méforme actuelle de Dario Benedetto et les prestations timides de Valère Germain, pourrait ainsi se donner un second souffle dans le but d’aller chercher le podium en fin de saison.