OM : Stiven Mendoza craque pour Marseille et le dit

Dans : OM.

Auteur de cinq buts cette saison avec Amiens, Stiven Mendoza plaît à Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l’OM, dans l’optique du mercato hivernal.

Capable de jouer en pointe mais surtout sur les côtés de l’attaque, le Colombien de 27 ans serait un bon renfort à moindre coût pour le club phocéen selon le directeur sportif espagnol. Courtisé par le club du Hebei Fortune et par des formations saoudiennes, le joueur veut rester en France. Et selon les informations obtenues par France-Football, l’attaquant picard a d’ores et déjà signifié à sa direction qu’il souhaitait rejoindre l’Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal.

Un transfert de l’ancien attaquant du Corinthians en Provence est toutefois encore lointain. Car à en croire le magazine, l’Olympique de Marseille et Amiens ne sont pas vraiment sur la même longueur d’onde financièrement. En effet, les pensionnaires du Stade de la Licorne réclament une indemnité de transfert avoisinant les 8 ME pour Stiven Mendoza, quand l’Olympique de Marseille ne valorise pas à plus de 4 ME le natif de Palmira. L’écart entre l’offre et la demande est donc encore trop important pour que le dossier aboutisse, d’autant que Marseille ne peut se permettre de réaliser le moindre écart financier s’il ne parvient pas à vendre au moins un joueur cet hiver. Reste à voir si le dossier se décantera dans les prochains jours, sans quoi Marseille pourrait retenter sa chance en juin prochain.