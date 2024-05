OL ‍: Lacazette laissé sur le banc, une Sage décision

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sous la menace d’une suspension après deux cartons jaunes reçus, Alexandre Lacazette n’aura pas le droit à l’erreur à Clermont le 12 mai. En cas d’avertissement contre la lanterne rouge de Ligue 1, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais serait automatiquement suspendu pour la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. De quoi envisager un choix fort de l’entraîneur Pierre Sage.

Dans leurs discours, les différents acteurs de l’Olympique Lyonnais ne l’admettront pas, mais une rencontre a beaucoup plus d’importance que les autres d’ici la fin de la saison. Il s’agit bien évidemment de la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain qui se jouera le 25 mai à Lille. Tous les joueurs tiendront à convaincre l’entraîneur Pierre Sage qu’ils méritent une place dans le onze de départ pour ce grand rendez-vous.

Bien sûr, certains d’entre eux sont déjà certains d’obtenir les faveurs du technicien, à commencer par Alexandre Lacazette. Du moins si l’attaquant des Gones n’est pas suspendu. L’hypothèse n’est pas à exclure étant donné que l’ancien Gunner d’Arsenal a récemment récolé deux cartons jaunes, l’un en demi-finales de la Coupe de France contre Valenciennes (3-0), puis l’autre cinq jours plus tard lors du succès à Nantes (1-3) en championnat.

Un nouvel avertissement (dans une série de 10 matchs) face à Lille lundi le priverait de la 34e et dernière journée face à Strasbourg, tandis qu’une sanction contre les Alsaciens reporterait sa suspension à la 1ère journée de la saison prochaine. En revanche, un carton jaune reçu à Clermont le 12 mai coûterait cher à Alexandre Lacazette. Il serait tout simplement synonyme de suspension pour la finale tant attendue. Dans ce contexte, on peut penser que Pierre Sage envisagera de laisser son capitaine sur le banc chez la lanterne rouge de Ligue 1. Et tant pis si l’Olympique Lyonnais, souvent Lacazette-dépendant, doit laisser des points en route dans la course aux places européennes.