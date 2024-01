L'OM largué par l'OL au mercato, Longoria s'agace

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L'OM ne flambe pas vraiment sur ce mercato, alors que les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous. L'OL se montre même plus conquérant sur des dossiers communs, ce qui a le don de frustrer Pablo Longoria.

Voir l’OM et l’OL se retrouver sur des cibles similaires est désormais un grand classique du mercato. C’est le cas avec Ismail Yuksek, qui est en train de devenir le plan A de l’Olympique Lyonnais en raison des discussions toujours très compliquées avec Rennes pour faire signer Nemanja Matic. Même si la cellule de recrutement rhodanienne adorait le joueur serbe, la situation est toujours totalement bloquée, et le club breton estime être en position de force, à moins de 10 jours de la fin du mercato. Le discours changera certainement dans quelques jours, mais pour le moment, l’OL a besoin d’un milieu et ne peut pas se permettre de perdre trop de temps.

C’est pourquoi la piste menant à Ismail Yuksek est en train de prendre de l’ampleur. Récemment, Le Progrès apportait deux informations de taille, à savoir une offre de l’OL et un intérêt de l’OM pour le joueur turc. Deux points confirmés par le journal local Fotomac, qui précise que Fenerbahçe a aussi décidé d’attendre un peu avant de répondre. Le but est tout simplement de voir si Marseille ou Stuttgart, également intéressés, avaient les moyens de faire de la surenchère sur l’offre de 12 millions d’euros effectuée par John Textor. Selon les premières indiscrétions venue de Turquie, ce n’est pas du tout le cas, et l’OL est toujours seul sur le coup. Un intérêt appuyé qui a séduit le milieu de terrain, désireux désormais de rejoindre Lyon.

Longoria a demandé une rallonge à McCourt

Tout semble donc se mettre en place, à l’heure où l’OM a certainement été freiné par le prix du joueur, et n’a pas donné suite à son intérêt premier. Pablo Longoria se montre pour le moment discret dans ce début de dernière ligne droite du mercato, même si le président espagnol sait aussi boucler des dossiers sans faire de bruits s’il le faut. Et s’il en a les moyens. Ce qui ne semble pas être le cas actuellement, malgré sa récente visite aux Etats-Unis, pour montrer, avec la vente de Renan Lodi, qu'il savait faire entrer de l'argent dans les caisses. Une façon de demander à Frank McCourt de délier les cordons de la bourse, ce qui n'a visiblement pas ét fait pour le moment.