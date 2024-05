Lens ‍: Franck Haise à l’OM, vivement le 26 juin

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Franck Haise fait partie des entraîneurs suivis par l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Un intérêt sur lequel le coach du RC Lens est régulièrement interrogé.

Malgré le parcours exceptionnel de son équipe en Europa League, il ne fait aucun doute que Jean-Louis Gasset ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. En février dernier, le technicien de 70 ans a signé pour une mission de 100 jours, et il n’envisage pas un avenir à plus long terme sur les bords de la Méditerranée. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne sont pas non plus dans cette optique. Jean-Louis Gasset a été un excellent pompier de service, dans un moment terrible pour Marseille, qui ne faisait que de perdre avec Gennaro Gattuso, mais son avenir ne s’écrira pas en Provence. Le club olympien est donc déjà tourné vers l’immense chantier de sa succession et a ciblé Paulo Fonseca en priorité. En fin de contrat avec Lille, le technicien portugais fait l’unanimité au sein du club marseillais.

Franck Haise relancé sur son avenir

Mais cette piste est aussi sexy que difficile, car Paulo Fonseca est extrêmement courtisé notamment en Premier League, sans oublier que le LOSC va tout faire pour essayer de le prolonger. La semaine dernière, Franck Haise apparaissait également sur la Une de L’Equipe est était cité comme l’un des coachs suivis par Marseille en cas d’échec de la piste Fonseca, au même titre que le coach du Red Star, Habib Beye. « Il faut demander à Paulo Fonseca, il est plus gros que moi sur la Une » s’était amusé Franck Haise la semaine dernière pour répondre à l’intérêt de l’OM. Mais alors que Lens affronte Lorient ce vendredi en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le coach des Sang et Or a de nouveau été relancé sur son avenir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Franck Haise a laissé toutes les portes ouvertes pour son avenir.

« Je suis sous contrat jusqu’en 2027. Je prépare, et depuis plusieurs semaines, et mois, la suite, la signature des jeunes pros, le recrutement, l’effectif. J’ai préparé les stages d’avant-saison, la planification de la préparation, les matchs amicaux. Alors, peut-être que je ne serai pas l’entraîneur la saison prochaine, puisque dans le football je ne peux pas vous donner une réponse aujourd’hui. Mais en tout cas, je fais tout comme si j’étais à la reprise le 26 juin. Ça ne dépendra pas d’une qualification européenne. Après, il y aura un nombre d’éléments importants mais quel entraîneur peut avoir des garanties sur un effectif ? Personne » a d’abord prévenu Franck Haise avant de conclure avec habileté.

Tout est possible pour l'avenir de Franck Haise, à Lens ou ailleurs

« Ce n’est pas non plus sur les garanties de l’effectif, de nombre, de qualité, de quantité, de montant de transfert. Je suis au club depuis sept ans, depuis quatre ans et demi avec les pros, mon objectif, c’est toujours que le club avance. Ça ne veut pas dire progresser dans les résultats tout le temps, sinon on aurait été champions cette année, mais dans la construction du club, les infrastructures, continuer à structurer le staff et l’améliorer. Si je me mouille sur tous ces chantiers-là, c’est que j’ai quand même des perspectives de travailler toujours pour le club. Mais après, les garanties n’engagent que ceux qui les écoutent. J’espère que le club continuera à s’améliorer et progresser, ça, c’est sûr, et notamment tant que je suis là » a fait savoir l’entraîneur du RC Lens, qui travaille avec le professionnalisme qui le caractérise pour préparer au mieux la saison à venir du club nordiste, mais qui ne s’interdit pas de quitter le Nord en cas de très belle offre. Une proposition de Marseille serait logiquement de nature à le faire réfléchir.