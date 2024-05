Droits TV ‍: Canal+, Bolloré, Labrune et Macron, quel bazar ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

La fin du contrat des droits TV approchant à grands pas avec la conclusion de cette saison 2023-2024, les négociations pour les prochains diffuseurs de la Ligue 1 n’ont toujours pas abouti… Et ce n’est pas près d’être le cas, surtout avec le retour de Canal+ dans les discussions.

Dans moins d’un mois, le championnat de France fermera son chapitre 2024, qui a été marqué par des matchs fous et du suspense à tous les étages (sauf pour le titre du PSG). Si Canal+ et Amazon Prime Vidéo ont bien profité du spectacle pour faire de belles audiences, personne ne connaît l’identité des diffuseurs de la L1 lors des prochaines saisons. Sachant que l’appel d’offres pour les Droits TV a échoué il y a quelques mois, les négociations sont passées de gré à gré entre les différents acteurs. Ces derniers temps, beIN Sports semblait en position de force pour récupérer une grande partie des droits télévisés de la L1. La présence de Vincent Labrune, président de la LFP, aux côtés de Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, lors de tous les grands rendez-vous du PSG en Ligue des Champions en cette fin de saison semblait être un indice de taille en faveur de la chaîne qatarie. Mais d’après Jérôme Rothen, rien n’est fait, surtout que Canal Plus serait de retour dans les discussions.

« Les négociations vont être encore très longues… »

🚨 Quelques infos JR25 sur le dossier des droits TV (@rothenjerome) : "Rien n'est signé, on m'a dit que ça allait être encore long. Il n'y a pas d'accord avec beIN et il y a eu des négos Labrune-Bolloré. Et le président Macron prend ça à bras le corps." #RMCLive pic.twitter.com/1aiSOxcDD0 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 2, 2024

« Je sais que Labrune est allé à Canal+ cette semaine pour voir Monsieur Bolloré. Il y a récemment eu un rapprochement entre Labrune, Bolloré et Emmanuel Macron, qui aime bien s’occuper de ces affaires-là. Sur les droits TV, rien n'est signé, on m'a dit que ça allait être encore long. Il n'y a pas d'accord entre la Ligue et beIN Sports. Il y a aussi des négociations Labrune-Bolloré pour essayer de faire changer l’avis de Canal Plus. Et le président Macron prend ce dossier à bras le corps. Je ne sais pas s’il y aura un arrangement au final entre Canal et la LFP, mais les négociations vont être encore très longues… », a balancé le consultant de RMC, qui annonce donc que Canal Plus, pourtant réfractaire à l’idée de réinvestir dans les droits TV de la L1, pourrait finalement garder des matchs du championnat de France. Ce qui serait une très bonne nouvelle pour tous les acteurs du foot tricolore, qui profitent bien des qualités du diffuseur historique de la L1 depuis les années 1980.