OL ‍: De la réserve au onze du PSG, Barcola fait halluciner

Par Eric Bethsy

Titulaire au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola suit une trajectoire étonnante. Membre du staff de l’ancien entraîneur Laurent Blanc à l’Olympique Lyonnais, Franck Passi se souvient encore des difficultés de l’ailier qui fréquentait l’équipe réserve.

Finalement, une convocation de Bradley Barcola pour l’Euro ne serait pas vraiment une surprise. L’ailier du Paris Saint-Germain a marqué des points auprès du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps qui devra sans doute composer avec l’absence de Kingsley Coman. Cette récompense viendrait confirmer la folle trajectoire du Parisien qui, la saison dernière, était encore en difficulté à l’Olympique Lyonnais. Aux côtés de l’ancien entraîneur des Gones Laurent Blanc, Franck Passi avait découvert un jeune talent boudeur.

Quand Barcola décevait à Lyon

« Quand on est arrivé à Lyon, on a vu à l'entraînement un gars qui n'était pas vraiment heureux, qui ne faisait pas vraiment les efforts physiques, qui ne marquait pas, qui courait toujours mais pas au bon moment, a raconté l’ex-adjoint du Cévenol à The Athletic. (…) On allait l'envoyer en réserve. Mais le coach de la réserve n'était pas satisfait de lui parce que Barcola n'était pas content, il n'était pas bon avec la réserve. »

« Donc après l'entraînement à Dubaï, je lui ai dit : "tu as des qualités fantastiques, marque des buts avec la réserve. Ensuite le coach regardera le banc pour faire un changement et tu auras ta chance." Mais ce n'est pas arrivé, a confié Franck Passi. Il parlait d'un prêt mais le club (Saint-Gall, en Suisse) qui le voulait ne pouvait pas payer son salaire. Ensuite Karl Toko Ekambi est parti. Il s'était fâché avec les supporters. On n'avait que trois attaquants. Bradley a été très bon avec l'équipe première, il a pris beaucoup de confiance. Après cela, il a joué. »

Mieux, Bradley Barcola a crevé l’écran. Et le Paris Saint-Germain a été jusqu’à miser 50 millions d’euros sur son transfert l'été dernier. « On ne voulait pas qu'il parte. Le joueur a montré qu'il voulait aller à Paris parce que c'était la meilleure chose pour lui. C'était difficile de le laisser partir. Ce n'était plus le même Barcola quand il est revenu pour la nouvelle saison, il était très distrait », s’est souvenu Franck Passi, bluffé par la progression de son ancien joueur. « On pensait qu'ils voulaient le recruter pour le mettre sur le banc. Mais maintenant c'est un premier choix. Une évolution comme ça, à ce niveau... Je n'avais jamais vu ça », a-t-il avoué.