Mercato : L’Arabie Saoudite sur un énorme coup, c’est bloqué

Dans : Mercato.

L'énorme projet d'investissement de l'Arabie Saoudite, c'est Newcastle et pas vraiment l'OM. Avec une recrue XXL de réservée si jamais le rachat venait à aller au bout.

Il est le défenseur central le plus courtisé du marché des transferts qui va bientôt ouvrir, mais pour le moment, le dossier Kalidou Koulibaly est bloqué. Naples en demande une somme colossale proche de 80 ME, soit toujours un peu moins que les 100 ME exigés encore l’année dernière par Aurelio De Laurentiis. Mais ce prix fou pourrait bien être atteint, si Newcastle venait à être racheté par l’Arabie Saoudite. Ce projet qui piétine depuis quelques mois désormais, est de nouveau sur le devant de la scène en Angleterre. Au point que PCP Capital Partners, qui représente le fonds d’investissement public saoudien, ait demandé à Naples d’attendre avant d’écouter toutes les offres éventuelles pour Koulibaly affirme Foot Mercato.

Les investisseurs sont persuadés de finir par racheter Newcastle dans les prochaines semaines, et ont promis ensuite de faire une offre comprise entre 80 et 100 ME pour récupérer l’international sénégalais de 29 ans. Ce dernier, qui rêve de découvrir la Premier League mais est aussi courtisé par le PSG, se verrait proposer un salaire incroyable pour compenser le fait d’être privé de Ligue des Champions pour au moins une année, étant donné le classement de Newcastle cette saison. De quoi démontrer le sérieux du projet des Magpies si jamais le club était racheté, ce qui est encore un sujet délicat au Royaume-Uni, où tout le monde n’entend pas donner carte blanche au projet derrière lequel se trouve Mohammed Ben Salmane, le prince héritier du Royaume.