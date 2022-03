Sergio Aguero de retour, David Beckham est dans le coup

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le 15 décembre dernier, Sergio Aguero faisait ses adieux au football la mort dans l'âme à cause de problèmes cardiaques. Mais, le Kun n'a pas encore totalement renoncé à sa passion et rêve de revenir sur les terrains. Cela pourrait se faire en MLS.

L'ambiance était morose au Camp Nou, le 15 décembre dernier. Sergio Aguero avait convoqué les médias pour annoncer avec tristesse et impuissance la fin prématurée de sa carrière de footballeur à 33 ans. La faute à des problèmes cardiaques survenus quelques semaines avant lors d'un match avec le FC Barcelone face à Alaves et qui l'avaient conduit à l'hôpital. Le bilan était sans appel, le Kun devait arrêter au plus vite sa carrière. Un déchirement pour celui qui se faisait une joie de venir au Barça l'été dernier mais qui n'aura finalement disputé que cinq matches pour un but marqué.

Aguero veut reprendre le foot et Miami est déjà sur le coup

Une fin de carrière frustrante et inachevée qui poursuit l'Argentin. Si ce dernier publie des photos notamment à la pêche où il semble heureux de sa nouvelle vie, le football lui manque et il ne serait pas contre retrouver les terrains. Il se soigne et envisage un retour qui n'est pas impossible. Une équipe le souhaite même. « Hier, il m'est venu à l'esprit que je pouvais rejouer. L'Inter Miami m'a appelé mais j'ai refusé. Dans deux ans ? Voyons voir. [...] Les médecins m'ont dit que je devais passer cinq ou six mois sans activité, mais j'ai déjà envie de m'entraîner à nouveau ! », a t-il affirmé à TyC Sports.

L'Inter Miami est une jeune franchise de MLS présidée par David Beckham. L'ancien joueur de Manchester United veut en faire une équipe compétitive très rapidement et vise de grandes stars. Il possède déjà Gonzalo Higuain et vise entre autres Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ou Sergio Busquets dans un futur proche. A Miami, Sergio Aguero ne retrouverait pas le plus haut niveau mais nombre de ses amis les plus proches pour bénéficier d'une sortie plus adéquate à son immense carrière.