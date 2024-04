Le Stade Brestois en Europe, un point c'est tout

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Le Stade Brestois est la sensation de la Ligue 1 cette saison. Malgré la perte de sa deuxième place au classement, le club breton peut d'ores et déjà s'assurer une participation à une Coupe d'Europe lors de la prochaine journée.

À cause de deux défaites consécutives, Brest a perdu sa place de dauphin du PSG et se retrouve à 5 points de l'AS Monaco, désormais solide dauphin du club de la capitale. Néanmoins, l'excellente série des Ty' Zefs leur permet d'être presque assurés de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Lors de la 31e journée de Ligue 1, Brest va se déplacer chez le Stade Rennais pour un derby breton. Si les hommes d'Éric Roy parviennent ramener au moins un nul du Roazhon Park, alors ils seront certains d'être au minimum sixièmes du championnat. Cette place est synonyme de qualification en Europa Conference League. Un autre scénario pourrait également valider la 5ᵉ place et une participation à la phase de poules de la Ligue Europa, lors de cette même journée de championnat. Pour cela, il faut que le RC Lens perde face à l'Olympique de Marseille.

Brest historique, à deux pas de la Coupe d'Europe

Le @PSG_inside y est presque 👀🏆 pic.twitter.com/oPOGNgbRYf — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 24, 2024

Le Stade Brestois est donc à quelques matchs de réaliser le plus grand exploit de son histoire. Le meilleur classement du club reste une 8ᵉ place, en 1987. Brest va forcément battre cette performance, mais peut désormais viser la Ligue des Champions. Les quatre premières places sont celles qui qualifient pour la C1, mais pas toutes directement, et pour le moment, Brest possède 5 points d'avance sur l'OGC Nice, cinquième et premier poursuivant pour accéder à la nouvelle formule de la coupe aux grandes oreilles. La saison dernière, Brest avait terminé 14ᵉ de la Ligue 1, avec 44 points pris, en 38 matchs disputés. Lors de cet exercice 2023/2024, réduit à 18 clubs et donc avec seulement 34 journées au programme, les Finistériens ont déjà 53 points marqués.