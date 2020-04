TV : Piratage et magouilles, BeInSports bloque la vente de Newcastle !

Dans : Premier League.

Il y a une semaine, le Telegraph indiquait que tous les voyants étaient au vert dans le dossier de la vente de Newcastle par Mike Ashley au fond d’investissement public saoudien Investment Fund.

Pour près de 400 ME, ce fonds d’investissements d’Arabie saoudite va racheter les Magpies, actuellement treizièmes de Premier League. D’ores et déjà, de nombreux noms circulent pour le poste d’entraîneur dont par exemple Lucien Favre (Borussia Dortmund) et Massimiliano Allegri (libre). Mais pour l’heure, la vente n’a pas encore été officialisée. Et pour cause, il semblerait que BeInSports, pas concerné de prime abord par ce dossier, souhaite ralentir les choses. C’est tout du moins ce que The Times affirme ce mercredi.

Le média britannique affirme dans son édition du jour que la chaîne qatarie a demandé à la Premier League de purement et simplement bloquer le rachat de Newcastle par son prince saoudien. La raison est très simple : BeInSports, plus grand partenaire de diffusion du football anglais en dehors de la Grande-Bretagne, reproche à l’Arabie saoudite de soutenir le piratage TV dont plusieurs chaines dont BeInSports sont victimes ! De graves accusations qui pourraient bien ralentir la vente du club au prince héritier saoudien.

En parallèle, Kate Allen, directrice de la section britannique de l’organisation non gouvernementale, a également émis des réserves au sujet de cette vente des Magpies. Et cela n’a en revanche rien à voir avec le piratage audiovisuel. « Chaque entreprise doit se protéger de tout lien avec des violations des droits de l’homme et le football anglais n’y échappe pas. [...] À moins que la Premier League prenne le temps de se renseigner sur la situation des droits humains en Arabie saoudite, elle risque de se faire duper par ceux qui tentent d'utiliser l'image du sport pour cacher leurs agissements épouvantables en matière de droits de l'homme. Il s’agit de bien plus qu’une simple transaction financière, c’est la construction d'une image qui s’appuie sur le prestige de la Premier League et la passion des supporters de Newcastle United » a-t-elle indiqué. Autant dire que tout est loin d’être réglé concernant la vente du club britannique au fond d’investissement public saoudien…