OM ‍: Longoria ne sera pas viré, la raison est simple

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM connaît une saison difficile sur le plan sportif. Le premier responsable désigné est Pablo Longoria, auteur d'un recrutement décevant l'été dernier. Néanmoins, d'un point de vue comptable, la stratégie du président phocéen est en train de payer.

Le pognon avant l'émotion, voilà ce que reprochent les supporters marseillais à Pablo Longoria. Le président de l'OM est en poste depuis trois ans mais sa cote de popularité fond comme neige au soleil. Depuis l'arrivée de Longoria, les mouvements de joueurs n'ont jamais été aussi importants sur la Canebière. Quand l'OM accrochait la Ligue des champions, ce trading était embêtant mais pas néfaste pour le club. C'est autre chose cette saison avec le classement décevant de l'OM. Les Phocéens ne sont pas dans le top 4 comme attendu et Pablo Longoria est jugé principal responsable de cet échec. Pour certains supporters olympiens, il détruit même l'avenir de l'OM avec son travail. Une théorie invalidée par la DNCG.

Chiffre d'affaires record et déficit minimal pour l'OM

En effet, l'instance de contrôle financier du football français a dévoilé les résultats comptables des clubs de Ligue 1 pour la saison 2022-2023. L'OM a connu un déficit de 12,7 millions d'euros. Un chiffre satisfaisant surtout au regard des précédents exercices de l'OM. Le club phocéen avait perdu 31 millions d'euros en 2022, plus de 76 millions d'euros en 2021 et même 97 millions d'euros en 2020. Sur cet aspect, on peut vraiment dire que Pablo Longoria a remis de l'ordre dans la maison marseillaise.

🚨 L’OM a enregistré son plus faible déficit depuis 5 ans, avec une balance négative de -12.7M€ sur l’exercice 2022/2023. (DNCG)



L’évolution des comptes de l’OM sur les 5 dernières années :



▪️18/19 : -91.5M€

▪️19/20 : -127M€

▪️20/21 : -76.3M€

▪️21/22 : -31M€

▪️22/23 :… pic.twitter.com/P9B6EMVL5w — BeFootball (@_BeFootball) April 24, 2024

Ce qui est vrai pour les dépenses, l'est aussi pour les recettes. L'OM a fait exploser son chiffre d'affaires, faisant désormais partie des 20 clubs européens qui rapportent le plus d'argent. Hors trading, l'OM a gagné 258,4 millions d'euros en 2023. Quatre années avant, son chiffre d'affaires n'était que de 129,6 millions d'euros. Le seul point noir financier concerne la masse salariale de l'OM, beaucoup trop élevée au vu du classement actuel et d'une possible absence en Europe la saison prochaine. Avec une telle puissance financière, l'OM doit-il être finalement vendu dans l'immédiat ?