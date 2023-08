Mercato ‍: Kepa fonce au Real Madrid, sans option d’achat

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

A la recherche d’un gardien depuis la grave blessure de Thibaut Courtois, le Real Madrid a trouvé la perle rare.

Un accord est tout proche d’être trouvé avec Chelsea pour la venue de Kepa, qui n’a pas la confiance de Mauricio Pochettino pour être le numéro 1 cette saison chez les Blues. Un rôle qui sera visiblement dévolu à Robert Sanchez, le gardien espagnol arrivé cet été. Et pourtant, Kepa a fait la majeure partie de la préparation comme titulaire.

Kepa deal between Real Madrid and Chelsea won’t include any buy option clause, as reported yesterday.



It’s loan deal until June 2024. ⚪️🤝🏻 https://t.co/MvOiD8gl8N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023

Mais l’accord avec le Real Madrid devrait tout bousculer, et l’ancien portier de Bilbao se dirige vers la Maison Blanche pour un prêt d’un an sans option d’achat. De son côté, Kepa avait le choix entre voir son statut être remis en cause mais disputer la saison avec Chelsea, rejoindre le Bayern Munich qui le courtisais depuis quelques jours avec insistance, mais il a dit immédiatement oui quand la possibilité de rejoindre le Real Madrid s’est présentée.