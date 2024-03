Olivier Giroud craque, cette offre est très tentante

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat dans quelques mois, Olivier Giroud est toujours performant et semble avoir encore envie de poursuivre sa carrière. La MLS tente de l'attirer et un club a même d'ores et déjà fait une offensive.

À 37 ans, Olivier Giroud est toujours aussi impressionnant. Avec 12 buts inscrits, il est le troisième meilleur buteur de la Serie A. Concernant les passes décisives, avec huit caviars distribués, il est le meilleur passeur du championnat italien. Des performances très bonnes pour l'attaquant français, qui se dirige vers une nouvelle convocation pour l'Euro avec l'équipe de France. La question de son avenir est forcément très importante à Milan. Les supporters des Rossoneri souhaitent qu'Olivier Giroud prolonge son contrat, mais reste à savoir si les dirigeants milanais vont prendre cette décision. D'après les informations de David Ornstein, l'ancien joueur d'Arsenal a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui lors du prochain mercato estival. Une prolongation à l'AC Milan, un départ en Arabie saoudite ou la MLS, qui rêve d'attirer le champion du monde français.

Giroud en pleins doutes sur son avenir, la MLS lui tend les bras

🚨 EXCL: Los Angeles FC in talks to sign Olivier Giroud this summer. AC Milan contract ends in June + #LAFC working on deal to bring 37yo to #MLS. Not done or imminent + France striker has many options, including #ACMilan stay. W/ @tombogert @TheAthleticFC https://t.co/GCfvruSmmH — David Ornstein (@David_Ornstein) March 19, 2024

Le correspondant de The Athletic affirme que Los Angeles FC est en pourparlers avec les représentants d'Olivier Giroud pour tenter de le convaincre de rejoindre la MLS. Pour le moment, rien n'est fait dans ce dossier mais rejoindre les Wings, où évolue depuis peu un certain Hugo Lloris, est une option sérieuse, envisagée par l'ancien attaquant de Montpellier. Distancé en Serie A et éliminé de la Coupe d'Italie, Milan a encore la possibilité de remporter l'Europa League, une compétition que Giroud connaît bien puisqu'il a remporté l'édition 2019 avec Chelsea. Le natif de Chambéry a également l'objectif de gagner l'Euro 2024 en Allemagne, le dernier titre majeur qui lui manque, ainsi qu'une potentielle participation aux JO 2024 de Paris. Los Angeles FC espère boucler sa signature avant l'été, qui risque d'être un moment important dans la saison du numéro 9.