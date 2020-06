Mercato : 390 ME et le Barça accepte de laisser Ansu Fati à MU

Dans : Mercato.

Malgré la crise du Covid-19, certains clubs européens abordent le mercato avec beaucoup d’ambition, et des moyens financiers colossaux.

C’est notamment le cas de Manchester United, cinquième de Premier League et qui souhaite retrouver une place dans le top 4 anglais la saison prochaine. Pour parvenir à ses fins, les Red Devils comptent frapper fort sur le marché des transferts en recrutant notamment une véritable star en attaque afin d’épauler Anthony Martial et Marcus Rashford. Durant de longues semaines, le nom de Jadon Sancho a circulé avec insistance à Manchester United. Mais ces derniers jours, c’est un autre attaquant extrêmement prometteur à l’échelle mondiale qui est associé aux résidents d’Old Trafford en la personne d’Ansu Fati.

Barcelone exige le pactole pour Ansu Fati

Du haut de ses 17 ans, l’Espagnol du FC Barcelone est une véritable pépite que Manchester United aimerait beaucoup récupérer lors du prochain mercato. Néanmoins, le club blaugrana ne laissera pas filer Ansu Fati aussi facilement puisque selon les informations obtenues par le Daily Express, le champion d’Espagne en titre souhaite faire de la potentielle vente de son attaquant virevoltant le plus gros transfert de l’histoire du football mondial. Et les Blaugrana ne veulent pas battre le record de Neymar à Paris de peu puisque selon le média britannique, Josep Maria Bartomeu réclame la coquette somme de 390 ME pour lâcher son prodige. Un montant totalement délirant qui est tout simplement celui de la future clause libératoire d'Ansu Fati, quand celui-ci aura 18 ans. Pour le moment, l'ailier catalan reste disponible pour "seulement" 170 ME.