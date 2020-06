PSG : Ansu Fati sacrifié, Barcelone tient vraiment à Neymar

Dans : PSG.

Malgré une situation financière extrêmement périlleuse, le FC Barcelone s’accroche à son rêve de rapatrier Neymar.

Certes, l’international brésilien a trouvé son équilibre au Paris Saint-Germain. Mais si l’occasion de revenir à Barcelone se présentait à lui, il n’y serait assurément pas insensible. Raison pour laquelle le club catalan tente toujours d’organiser son rapatriement, selon les informations obtenues par Don Balon. Le média espagnol indique en cette fin de semaine que la direction barcelonaise s’est faite à l’idée que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’accepteront aucun échange de joueur. Raison pour laquelle la priorité de l’été sera de vendre à Barcelone : Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé ou encore Ivan Rakitic et Samuel Umtiti ne seront pas retenus en cas de belle offre.

Plus surprenant, le média rapporte que Barcelone serait également prêt à sacrifier sa plus grande pépite si cela était nécessaire afin de recruter Neymar, à savoir le jeune Ansu Fati. Il y a quelques jours, un intérêt de Manchester United pour l’Espagnol de 17 ans avait filtré. Très intéressés, les Red Devils semblaient enclins à poser près de 150 ME sur la table pour recruter Ansu Fati. Assurément, un tel transfert changerait la vie du FC Barcelone et permettrait aux dirigeants catalans de soumettre une belle offre au PSG pour le transfert de Neymar. Néanmoins, le salaire XXL perçu par le Brésilien à Paris reste un écueil trop important à son éventuel retour à Barcelone. Mais si elle se confirme, l’information selon laquelle Barcelone est prêt à sacrifier Ansu Fati pour faire de la place à Neymar risque de faire beaucoup de bruit. Et il y a assez peu de chances que cela fasse l’unanimité auprès des Socios du Camp Nou…