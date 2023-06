Lukaku et Onana au coeur d'un échange XXL au mercato

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

L'Inter a connu un énorme coup dur en perdant en finale de la Ligue des champions face à Manchester City. Encore une fois, André Onana aura néanmoins crevé l'écran.

L'Inter est passé proche d'un exploit retentissant samedi soir dernier lors de la finale de la Ligue des champions face à Manchester City. Les hommes de Simone Inzaghi auront affiché un très beau visage et avec un peu plus de réussite, ils auraient même pu s'imposer. Les critiques ont afflué à la fin de la rencontre envers le pauvre Romelu Lukaku, auteur d'un raté assez énorme en toute fin de rencontre et qui aurait pu permettre aux Lombards d'égaliser. Un Lukaku dont l'avenir fait toujours parler à Milan. Le Belge était prêté à l'Inter par Chelsea et devrait donc retourner à Londres pour la reprise. Cependant, l'ancien de Manchester United aimerait bien rester en Italie, un pays et un championnat dans lesquels il se sent bien. Et tout le monde pourrait finir par y trouver son compte.

Chelsea a une idée XXL en tête au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Inter (@inter)

Comme rapporté par The Sun, les deux clubs pourraient finir par s'entendre afin de faire rester définitivement Lukaku à l'Inter. Cependant, Chelsea veut du lourd en échange, puisqu'une des demandes de Mauricio Pochettino est de faire venir André Onana. L'ancien du PSG apprécie beaucoup le Camerounais et souhaite tout faire pour le recruter. Le média anglais précise qu'un échange XXL pourrait avoir lieu entre l'Inter et Chelsea. Dans l'opération, Onana filerait à Chelsea et Romelu Lukaku plus Kalidou Koulibaly iraient à Milan. Le défenseur sénégalais ne fait pas partie des plans de Pochettino et un retour en Serie A, où il s'est révélé à Naples, ne serait pas forcément pour lui déplaire. En tout cas, comme souvent depuis ces dernières semaines, Chelsea prévoit de frapper fort sur le marché, surtout après une décevante 12e place en Premier League la saison passée.