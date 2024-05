OM ‍: Anfield ringardisé, le Vélodrome roi d'Europe

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ils étaient encore 65 000 à pousser l'OM jeudi soir contre l'Atalanta Bergame. Une ferveur qui a sans doute porté le club phocéen, convaincant dans le jeu et auteur d'un bon nul 1-1. Le 12e homme marseillais était la star du match pour les Italiens.

Pablo Longoria promettait « l'enfer » à l'Atalanta pour sa venue au Vélodrome jeudi. La promesse du président de l'OM a été parfaitement tenue. L'ambiance a été exceptionnelle pour la demi-finale aller de Ligue Europa et elle a déstabilisé l'adversaire italien. L'Atalanta a été décevante face à l'OM, subissant la domination marseillaise pendant une bonne partie du match. Un scénario inconcevable au vu des forces en présence au coup d'envoi. L'impact du Stade Vélodrome a été réel comme l'ont confirmé les Italiens. Chez la Dea comme dans la presse transalpine, l'enceinte marseillaise a séduit tout le monde.

Anfield comparé à une bibliothèque !

Les éloges sont d'abord venus du coach italien, Gian Piero Gasperini. « Le Vélodrome est un stade merveilleux, très beau. Le bruit, ce qu’il donne à son équipe... Ça leur offre quelque chose de plus. Nous, on a souffert mais on a joué avec de la personnalité et ce n’était pas facile dans cette atmosphère. […] Ils n’ont perdu qu’une fois à domicile cette saison et on a compris pourquoi », a t-il indiqué devant la presse. Le journaliste de la Gazzetta dello Sport Giorgio Dusi est allé encore plus loin, estimant que le Vélodrome ridiculisait l'un des stades les plus emblématiques du football européen : Anfield à Liverpool.

Année après année, le Vélodrome continue de traumatiser les adversaires de l’OM en Coupe d’Europe. 🇪🇺🌋 pic.twitter.com/sGZPYcahUa — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 3, 2024

« Je ne sais pas combien de stades en Europe ont une ambiance qui se rapproche même de celle du Vélodrome : pour gagner ici, dans une telle ambiance, on a le sentiment qu’il faut un véritable exploit. Anfield ressemble à une bibliothèque en comparaison », a t-il écrit. L'OM ne gagnera peut-être pas la Ligue Europa 2023-2024 mais il a rappelé que Marseille était bel et bien une place forte du football européen.