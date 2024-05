L1 ‍: Brest bute sur Nantes, la C1 attendra ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 32e journée

Stade Francis-Le Blé

Brest-Nantes 0-0

Dans un match fermé, Brest et Nantes n'ont pas réussi à se départager 0-0. Les Bretons ont été inoffensifs face à une bonne équipe nantaise qui arrache un point précieux pour son maintien.

Relancé par un succès fou 5-4 à Rennes, Brest enchaînait avec la réception du voisin nantais. Un succès pouvait quasiment lui assurer une place en Ligue des champions. Cependant, Brest n'était pas aussi survolté que le week-end dernier. Les hommes d'Eric Roy n'arrivaient pas à emballer le match et à se créer des occasions. Les sorties prématurées de Lees-Melou et Del Castillo en première période n'aidaient pas. Nantes via Mathis Abline manquait même l'ouverture du score avant la pause. En bonne position, l'attaquant nantais frappait dans le petit filet (40e), puis au-dessus après un crochet réussi sur Bizot (43e).

𝟬-𝟬 #sb29fcn pic.twitter.com/3RSLGEV06o — FC Nantes (@FCNantes) May 4, 2024

Après le repos, Brest repartait sur une domination assez stérile. Nantes était décidé à revenir avec au moins un point. Encore une fois, la meilleure situation était pour les Canaris quand Kadewere, seul devant le but, reprenait maladroitement un centre de Mohamed. Malgré un siège brestois du but nantais lors des dernières minutes, le match se finissait sur un triste 0-0. Un résultat peu favorable à Brest, 3e, sous la menace de Lille (2 points derrière) et Nice (6 points derrière). Par contre, Nantes 14e prend un point précieux pour le maintien. Avec la défaite de Metz, Nantes a 4 points d'avance sur la place de barragiste, ne pouvant plus descendre directement en Ligue 2.