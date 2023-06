City-Inter: Défaite impossible pour Guardiola, il a la recette

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Pep Guardiola remettra t-il la main sur la C1, 12 ans après ? Fort possible avec le niveau de City cette saison. Néanmoins, les Citizens semblaient aussi forts en 2021 avant de perdre devant Chelsea. Deux ans après, un joueur devrait les aider à changer la donne.

Pour une grande part des observateurs, il est le meilleur entraîneur du monde depuis 10 ans. Pep Guardiola propose année après année le contenu le plus solide d'Europe sur le plan collectif. Arrivé en 2016, il a fait de Manchester City une machine quasi imbattable en Premier League, ayant rafler cinq des sept titres de champion sous ses ordres. Mais, le technicien espagnol peine encore à ramener le seul trophée manquant aux Citizens : la Ligue des champions. City est de plus en plus costaud mais échoue presque toujours au moment où on s'y attend le moins. En 2019, c'était face à Tottenham en quarts. En 2020, face à l'OL aussi en quarts. Mais, rien ne surpasse la déception de 2021.

Guardiola a son buteur, l'Inter peut trembler

Pour sa première finale de C1 et alors qu'il était favori, Manchester City avait buté sur Chelsea 1-0 à la surprise générale. Un échec qui reste dans les esprits, notamment dans celui de Pep Guardiola. Le technicien espagnol est sous pression, ayant pris des risques tactiques sur les éliminations précédentes et n'ayant jamais su gagner la C1 en dehors du Barça. Cette année, ça doit changer selon lui. En conférence de presse, il n'a pas nié l'importance de Messi dans ses succès passés. Et, quoi de mieux qu'Erling Haaland pour l'emporter. Si Guardiola met en avant une force collective, il sait plus que n'importe qui que sa star lui est indispensable pour gagner samedi.

🗣 "Have good players. Have Messi in the past, have Haaland now. This is my success." 😂



Pep Guardiola with some advice to aspiring young managers pic.twitter.com/WtO7zWLEnh — Football Daily (@footballdaily) June 9, 2023

« Les clés de mon succès ? Avoir de bons joueurs. Avoir Messi par le passé, Haaland maintenant. Je rigole pas, hein ! C’est la vérité. Faire en sorte qu’ils ne pensent pas que seul, ils puissent y arriver, car ce n’est pas possible, mais qu’en équipe, on peut-être très très fort. Que les joueurs qui suivront mes idées seront là, les autres non. Mais comme pour n’importe quel manager qui a eu du succès par le passé et qui en aura à l’avenir, c’est parce qu’il aura derrière lui une institution très forte. Les institutions très fortes ont généralement des joueurs extraordinaires, donc… Pour la simple et bonne raison qu’un entraîneur n’a jamais marqué un but. Jamais », a t-il lâché avec une pointe d'ironie. A tout bon plan, il faut les bons hommes. Si brillant tactiquement depuis le début de sa carrière, Guardiola reconnaît volontiers ce dernier aspect désormais. A lui de s'en souvenir et de livrer la meilleure composition d'équipe possible en finale.