Officiel : Umut Bozok quitte Nîmes pour Lorient

Dans : Mercato, Lorient, Nîmes.

Remplaçant la plupart du temps à Nîmes la saison dernière, Umut Bozok quitte la Ligue 1. Mais le Turc reste en France, puisqu’il s’est officiellement engagé avec le FC Lorient, sixième de Dominos Ligue 2 la saison passée. « Le challenge que le FC Lorient m’a proposé est très intéressant et ambitieux. Nous sommes en relation depuis quelques temps avec le club et j’ai pu échanger longuement avec Christophe Pélissier et les dirigeants lorientais. C’est un choix mûrement réfléchi, je suis très heureux de venir jouer chez les Merlus. Je vais essayer d’apporter mon enthousiasme et ma force de caractère à un groupe de qualité » s’est réjoui le joueur, auteur de 24 buts en 36 matchs en L2 avec Nîmes il y a deux ans.