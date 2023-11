Le Barça exige 70 ME pour Raphinha, Tottenham s'étouffe

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Malgré des résultats sportifs encourageants, le Barça a toujours de grosses difficultés économiques. Les Catalans devront certainement faire des sacrifices l'hiver prochain lors du marché des transferts.

Le Barça jouera sa chance à fond sur tous les tableaux cette saison. Le groupe de Xavi est déterminé à progresser. Mais cela prendra du temps, surtout que l'effectif catalan pourrait bouger pas mal dans les prochaines semaines. Les problèmes économiques du Barça sont toujours très présents et les champions d'Espagne savent qu'ils devront vendre. Cela tombe bien, pas mal de joueurs barcelonais ont la cote sur le marché. C'est notamment le cas de Raphinha. Le Brésilien souffle le chaud et le froid en Liga mais garde une belle image en Premier League. Tottenham ne dira pas le contraire.

Raphinha bientôt sacrifié par le Barça au mercato ?

Selon les informations de Sport et Mundo Deportivo, les Spurs apprécient beaucoup le profil de l'ancien Rennais. Encore jeune et doté d'un beau potentiel, il pourrait rendre de fiers services à des Londoniens ambitieux en Premier League. Pour lâcher Raphinha dès cet hiver, le Barça demande près de 70 millions d'euros alors que les Spurs ne veulent pas mettre plus de 35 millions. Si les négociations devenaient concrètes, un compromis devra donc être trouvé sur ce point. Cette rentrée d'argent ferait en tout cas le bonheur des Catalans, à la fois économiquement mais aussi sportivement. Mundo Deportivo rappelle en effet que le départ de Raphinha pourrait permettre d'enregistrer Vitor Roque, récente recrue du Barça qui arrivera dans les prochaines semaines. Comme souvent ces dernières années avec les Blaugrana, pas mal de changements sont à prévoir lors des périodes de mercato. Pas de quoi vraiment faire le bonheur de Xavi, qui désire plus de stabilité.