L1 : La LFP lève les doutes sur les dates du mercato

Dans : Mercato.

L’arrêt définitif de la saison de Ligue 1 soulève un certain nombre de questions, comme par exemple celle des dates du prochain mercato.

En cas de reprise de la saison 2019-2020 en juin comme cela avait été longtemps évoqué, le mercato aurait certainement été décalé de juillet à septembre. Mais en raison de l’arrêt définitif du championnat, les dates ne devraient pas être chamboulées selon Didier Quillot, directeur général de la LFP, qui s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de RMC.

« On va décider, lors d'un prochain conseil d'administration, la date à laquelle démarre le mercato. Mais je ne vois pas de raison pour qu'il ne démarre pas normalement, c'est-à-dire mi-juin jusqu'au mois d'août comme tous les ans. Donc on aura un mercato qui dure aussi longtemps que d'habitude et qui sera à peu près à la même période » a expliqué Didier Quillot dans l'After Foot. Reste qu’un problème risque d’être soulevé dans les prochaines semaines, celui de l’harmonisation des dates entre les différents championnats. Car si des pays comme l’Espagne, l’Angleterre ou l’Espagne terminaient la saison en cours de juin à août par exemple, nul doute que leur mercato sera certainement décalé. Un vrai sac de nœuds attend donc les joueurs, agents et dirigeants du football mondial à ce sujet…