PL : La reprise à tout prix, l'Angleterre ne suivra pas la France

Dans : Premier League.

Les grands pays européens de football vont-ils imiter la France en mettant un terme à leur championnat ? La question est sur toutes les lèvres depuis mardi après-midi…

En Italie, la tendance est à un arrêt de la Série A. La donne est en revanche bien différente en Angleterre et en Espagne sans parler de l’Allemagne où un retour de la Bundesliga est imminent. Même si les gouvernements auront le dernier mot et que le président français Emmanuel Macron souhaite une harmonisation des cinq grands championnats européens, il est de plus en plus probable que trois d’entre eux aillent au bout de la saison. En Angleterre, c’est tout du moins une volonté affichée avec extrêmement de force et de conviction. Les dernières informations du Daily Mail le confirment.

Et pour cause, le média dévoile dans son édition du jour que les médecins des différents clubs de Premier League sont très confiants quant à la reprise du championnat. La preuve, il a d’ores et déjà été acté par les staff médicaux des clubs qu’en cas d’infection au Covid-19 d’un joueur, seule la personne concernée sera mise à l’écart et non tout l’effectif. Un scénario qui doit être validé de manière officielle vendredi lors de l’assemblée réunissant les propriétaires de clubs de Premier League. Par ailleurs et preuve que l’Angleterre ne laisse rien au hasard, des matchs amicaux de reprise à huis clos pourraient être organisés pour faciliter le retour des joueurs sur les terrains de football et les habituer à jouer sans public. En attendant de connaître les décisions définitives du gouvernement de Boris Johnson sur la suite ou l’arrêt de la Premier League, il est donc évident que tous les acteurs du football anglais militent à 100 % pour une reprise des compétitions. Ce qui marque déjà une grande différence avec la France où au sein même du monde du foot, quelques parties prenantes (UNFP, Brest) étaient favorables à un arrêt de la Ligue 1…