Haaland aux enchères, Raiola attend le PSG, Madrid, Munich et City

Par Claude Dautel

Auteur de son 50e but en 50 matchs de Bundesliga, Erling Haaland sera la grande attraction du prochain mercato. Son agent se frotte les mains.

Out depuis quelques semaines, en raison d’un souci à la hanche, Erling Haaland a réussi son retour avec Dortmund, puisque le buteur norvégien a marqué le troisième but de son équipe seulement huit minutes après son entrée en jeu. Si cette réalisation a fait parler d’elle en raison de l’attitude d’une supportrice adverse, laquelle a adressé un bras d’honneur à Haaland, ce but contre Wolfsburg était également le 50e signé du joueur de 21 ans en autant de matchs dans le championnat d’Allemagne. Une statistique qui confirme que le Cyborg est sur une planète très peu fréquentée, et que les 20 millions d’euros dépensés par Dortmund pour le faire venir en janvier 2020 de Salzbourg ont été une judicieuse affaire pour le BVB. Mais désormais, et même si les dirigeants de Dortmund tentent le forcing pour prolonger leur star, l’avenir d’Erling Haaland s’inscrit probablement loin du Signal Iduna Park. Car ce n’est pas la clause libératoire de 75 millions d’euros mise par le club de Rhénanie du Nord pour un transfert en 2022 qui fera peur aux clubs intéressés par le buteur.

Raiola souhaite que Madrid, le PSG, City et Munich s'emballent

En confiant la gestion de sa carrière à Mino Raiola, Erling Haaland sait que ses intérêts sportifs et financiers seront respectés. Et s’il y a quelques mois l’agent italo-néerlandais a déjà fait une tournée des grands clubs européens avec le père de l’attaquant, Raiola est désormais dans l’attente des offres pour Haaland. Plutôt que de déjà choisir un club pour le prodigieux buteur, le représentant de ce dernier a fait savoir qu’il mettait ce futur contrat aux enchères, affirme OK Diario. « Le controversé agent veut que Haaland quitte Dortmund, mais accessoirement il veut aussi prendre une énorme commission avec ce transfert (…) Le Real Madrid, Manchester City, le PSG et le Bayern Munich sont prêts à se lancer pour faire signer le joueur appelé à être l’héritier naturel de Cristiano Ronaldo », explique Miguel Serrano, journaliste du média espagnol.