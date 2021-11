Elle fait un bras d'honneur à Haaland, Erling adore !

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Erling Haaland faisait son retour avec Dortmund après une blessure, et l'attaquant a évidemment marqué un but, provoquant une drôle de réaction.

Après plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure à la hanche, Erling Haaland n’a eu besoin que de 8 minutes ce samedi pour trouver le chemin des filets à l’occasion du déplacement de Dortmund à Wolfsburg. Un but spectaculaire que l’attaquant international du BVB est venu célébrer devant une supportrice adverse qui a immédiatement salué Haaland non pas en lui jetant une bouteille d’eau au visage, mais en lui faisant un bras d’honneur saisi dans un superbe plan séquence par une caméra de télévision. La scène a évidemment rapidement fait le tour de l’Europe, et l’attaquant de Dortmund a visiblement apprécié cette réaction spontanée de la supportrice de Wolfsburg.

This is why we love football😂😂❤ https://t.co/MlkOwL80Vd — Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 27, 2021

« C’est pour cela que nous aimons le football », a commenté Erling Haalang, visiblement hilare face à cette scène. En attendant, le buteur norvégien a marqué à cette occasion son 50e but en 50 matchs, une performance totalement dingue pour le joueur de 21 ans. Et ce n'est pas un bras d'honneur qui mettra un terme à sa motivation, loin de là même.