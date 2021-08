Guardiola avec Cristiano Ronaldo, c'est un bug de l'histoire

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Dans la foulée de l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo est en train de prendre la direction de Manchester City. Un transfert qui ne plaît pas à tout le monde...

Il y a quelques semaines encore, personne n’aurait pu imaginer que Messi et Cristiano Ronaldo allaient tous les deux changer de club durant ce mercato estival. Et pourtant, cette cuvée 2021 du marché des transferts réserve son lot de surprises. Puisqu’après le passage de Messi du Barça au PSG, le transfert de CR7 de la Juventus à Manchester City est dans les petits papiers. Si ce deal doit encore être validé par les trois parties, Jorge Mendes se démène pour ramener l'international portugais à Manchester. Pas à United, où s’était révélé aux yeux du grand public, entre 2003 et 2009, avant d’être vendu au Real Madrid pour 94 millions d'euros. Mais plutôt à City, où les propriétaires émiratis rêvent de répondre au PSG en faisant venir Cristiano, son rival de toujours. En tout cas, cette arrivée du quintuple Ballon d’Or chez les Citizens n'enchante pas vraiment Walid Acherchour.

« Imaginer Cristiano Ronaldo à Manchester City, ça me donne la gerbe ! »

« Le derby City - United, ça me parle beaucoup. On sait que Cristiano a commencé à construire sa légende avec Ferguson à United, où il a remporté son premier Ballon d’Or et sa première Ligue des Champions. Tout cela en étant monstrueux. Mais là, qu’il revienne dix ans après à Manchester, pas en rouge mais en bleu ciel.... Imaginer Cristiano Ronaldo à Manchester City, ça me donne la gerbe ! J’imagine les supporters de Manchester United. Au-delà de City, l’histoire dans l’histoire, c’est aussi Guardiola qui va entraîner Cristiano. Mais comment il va jouer ? À quel poste ? Il y a plein de sentiments qui s'entremêlent dans cette future nouvelle. Non, Guardiola c’est Messi, Messi c’est le Barça. Ronaldo, c’est United, pas Guardiola. En tant que passionné de football, voir ça, ça me fait quelque chose… En tout cas, CR7 à City, ça me dégoûterait vraiment », a lancé le chroniqueur de Winamax, pour qui le football européen est en train de partir en vrilles.