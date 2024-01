Karim Benzema met Londres à ses pieds

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema a signifié à Al-Ittihad sa volonté de partir cet hiver. Le Français veut revenir en Europe, quitte à sacrifier une partie de son important salaire. Arsenal et Chelsea se positionnent déjà sur lui.

Karim Benzeback en Europe ? Simple rumeur au départ, la possibilité de voir Benzema revenir sur le vieux continent est désormais une option sérieuse. Peu satisfait à Al-Ittihad, l'attaquant français a quitté l'Arabie Saoudite pendant 17 jours avant de revenir à Djeddah. Néanmoins, son but désormais n'est pas de se relancer dans son club saoudien. En effet, Benzema a demandé à sa direction le droit de partir en janvier. L'ancien joueur du Real Madrid est prêt à tout, y compris à sacrifier une grande partie de son salaire XXL. Si le nom de l'OL a été rapidement murmuré, c'est en Angleterre qu'on trouve les pistes les plus chaudes.

Arsenal-Chelsea, le match pour Benzema est lancé

TeamTalk, qui a confirmé les envies d'ailleurs de Benzema, informe de l'intérêt de Chelsea et d'Arsenal pour ce mercato de janvier. Les Blues, classés dans le ventre mou en Premier League, ont bien besoin d'un avant-centre de qualité depuis plusieurs mois. Malgré son classement plus recommandable, Arsenal n'est lui pas satisfait du rendement de son principal buteur Gabriel Jesus. Le Brésilien n'a marqué que trois fois en Premier League cette saison, trop peu pour un candidat au titre.

Could we see Karim Benzema in the Premier League? 👀 pic.twitter.com/RbiY6YYN4h — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 23, 2024

Le point sensible du dossier concerne le salaire de Benzema. Ce dernier possède un contrat à près de 200 millions d'euros en Arabie Saoudite, soit plus de 2 millions d'euros hebdomadaires. Il devra le réduire très nettement et il l'a déjà intégré. Toutefois, très dépensiers, les deux clubs londoniens commencent déjà à lister les joueurs à vendre dans leur effectif pour s'offrir la plus grande marge financière possible. Ces deux concurrents sont fâcheux pour l'OL et John Textor, lequel rêve secrètement de ramener l'enfant du pays dans le Rhône.