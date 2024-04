Droits TV ‍: Beinsport et Canal+ ont un ennemi russe

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les amateurs de football se plaignent de l'obligation d'empiler les abonnements et l'appel d'offres en cours pour les droits de la Ligue 1 n'est pas fait pour les rassurer. Du côté des diffuseurs, on a désormais une énorme crainte.

816 euros par an. Voilà ce qu'il en coûte aux fans de foot à la télévision s'il veut suivre toutes les compétitions diffusées en France pendant une saison. C'est en effet le tarif total pour s'abonner à Canal+, Prime Vidéo, Beinsports et RMC Sport. Du côté de la Ligue de Football Professionnel, où on s'acharne pour trouver les diffuseurs capables de verser près de 900 millions d'euros par an, un nouveau danger est apparu ces derniers mois et il ne fait que grandir. C'est une application de messagerie développée en Russie qui inquiète la LFP, les 18 clubs de Ligue 1, mais aussi et surtout les chaînes de télévision. Son nom, Telegram. Car au moment où les mesures techniques prises par la LFP et les ayants droit ont fait un peu d'effet sur le web et sur X (anciennement Twitter), les diffusions d'événements sportifs et essentiellement de football font un énorme carton sur Telegram.

250.000 téléspectateurs pour Barça-PSG

Comme le raconte Eloi Thouault dans L'Equipe, lors du récent match Barcelone-PSG en Ligue des champions, si Canal+ Sport se réjouissait d'avoir réuni 2,36 millions de téléspectateurs, un record pour la chaine, sur Telegram, ils étaient plus de 250.000 personnes à suivre gratuitement la même rencontre avec une très bonne qualité très bonne et sans aucun bug. Même si la lutte fait rage, puisqu'un des prestataires de la LFP affirme bloquer jusqu'à 2.000 liens menant à la diffusion gratuite des matchs de Ligue 1, avec Telegram, application ultra-sécurisée, cela devient de plus en plus dur pour les gendarmes face aux voleurs. Car il faut être clair, les comptes Telegram qui donnent ces matchs peuvent gagner gros, un pirate cité par le quotidien sportif évoquant un gain de 20.000 euros en un week-end en envoyant de la pub aux 200.000 abonnés à son compte.

Et cela même si ceux qui se font prendre risquent jusqu'à 3 ans de prison et surtout une colossale amende. Alors forcément, au moment où les clubs de Ligue 1 attendent un énorme chèque de la part de Beinsports, Canal+, DAZN ou Prime Vidéo, Telegram est devenu un vrai sujet de préoccupation. Car cet énorme manque à gagner n'incite pas les chaînes concernées à payer de plus en plus cher les droits de diffusion.