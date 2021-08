City, United, Paris, c'est la folie Cristiano Ronaldo

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Alors que Manchester City est tombé sur le Paris Saint-Germain lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le club anglais continue de se rapprocher de Cristiano Ronaldo.

Ce mercato estival est complètement fou ! Suite à l’arrivée de Lionel Messi au PSG, soit le premier mouvement de la carrière de l’Argentin après le Barça, ça va être au tour de Cristiano Ronaldo de connaître une nouvelle destination. Désireux de quitter la Juventus avant la fin du mois d’août, pour ne pas avoir à jouer sous les ordres de Massimiliano Allegri, l’international portugais s’approche petit à petit d’un retour à Manchester. Mais pas à United, son ancien club, où il a d’ailleurs été proposé, mais plutôt à City. Vu que depuis le début de la semaine, Jorge Mendes négocie avec les dirigeants des Citizens pour permettre à son poulain de rebondir dans l’équipe de Pep Guardiola. Un deal qui est en passe de se faire, l’accord contractuel entre CR7 et City étant presque finalisé.

City veut récupérer CR7 gratuitement

Reste désormais à savoir sous quelle forme va pouvoir se réaliser ce transfert de la Juventus à Manchester. Sachant que Turin réclame un chèque d’au moins 20 millions d’euros pour lâcher sa star, alors que Man City veut l’avoir gratuitement. Une information confirmée par Jack Gaughan. « City ne veut pas payer de frais pour signer Cristiano Ronaldo. Ce serait quelque chose de grand si Jorge Mendes réussissait à faire cela », a expliqué le journaliste du Daily Mail sur Twitter. En effet, ces dernières heures, l’agent portugais est passé par Turin pour essayer de libérer Cristiano Ronaldo de son contrat à la Juve. Sauf que c’est désormais du côté de… Paris que Mendes a posé ses valises. « Jorge Mendes, l'agent de Cristiano, vient de débarquer à Paris », a lâché Roméo Agresti, le correspondant de Goal à Turin.

L’agente di #CR7, Jorge Mendes, ora è a Parigi // Jorge Mendes, Cristiano's agent, just landed in Paris 🔥🇵🇹@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 26, 2021

Jorge Mendes à Paris pour négocier

Mais que les supporters du PSG ne s’enflamment pas, si l’agent de CR7 est actuellement dans la capitale française, c’est bien pour finaliser le deal entre la Juve et Man City. Pas pour envoyer le quintuple Ballon d’Or au PSG, le grand rival des Citizens. Dans tous les cas, le club du Qatar et la formation financée par les Émirats arabes unis vont bientôt se retrouver sur les terrains. Sachant que le PSG et City s'affronteront dans le Groupe A de la Ligue des Champions à partir du mois de septembre, avec un potentiel match dans le match entre Messi et Cristiano Ronaldo. De quoi sacrément pimenter les semaines à venir !