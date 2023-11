Giroud, Griezmann, Modric… Messi ne sera plus seul

A l’approche du Mondial 2026 qui se jouera notamment aux Etats-Unis, la Major League Soccer souhaite attirer de nouvelles stars. Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, des pointures comme Olivier Giroud et Luka Modric pourraient bientôt rejoindre Lionel Messi dans un championnat en plein développement.

Après les nombreuses signatures en Arabie Saoudite cet été, la prochaine mode pourrait mener les stars du ballon rond vers les Etats-Unis. Le journaliste Fabrizio Romano, bien renseigné sur l’actualité mercato, s’attend à des arrivées importantes en Major League Soccer. « Tous les joueurs en général sentent que quelque chose a changé en MLS, a commenté le spécialiste dans le podcast Men in Blazers. Et ce n'est pas seulement à Miami ou grâce à Lionel Messi. »

Pour notre confrère, Olivier Giroud fait partie des joueurs susceptibles de tenter le rêve américain. « Il faudra garder un œil sur lui parce qu'il est en fin de contrat au Milan AC, a rappelé l'expert en mercato. Il reste un joueur fantastique, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, donc on parle d'un top attaquant qui est potentiellement disponible en tant que joueur libre. Il attend l'offre du Milan AC. Mais s'il ne trouve pas d'accord avec ses dirigeants, un départ en MLS est une possibilité pour lui. »

Le Rossonero pourrait être rejoint par son compatriote Antoine Griezmann, certes épanoui en Espagne, mais très attiré par la MLS. « On sait qu'il y a dans son esprit la possibilité de jouer un jour en MLS, a confirmé Fabrizio Romano. Il est actuellement très heureux à l'Atlético Madrid, donc je ne m'attends à rien cette année. Mais à l'avenir, il pourrait effectuer ce genre de mouvement. »

