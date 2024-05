OM ‍: McCourt arrive à Marseille, il a pris sa décision ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Présenté comme le futur homme fort de l'Olympique de Marseille, Stéphane Tessier va quitter l'OM. Frank McCourt est attendu avant la fin du mois dans la cité phocéenne .

Les joueurs de Jean-Louis Gasset n'en ont probablement rien à faire, mais tandis qu'ils préparent la demi-finale retour d'Europa League contre l'Atalanta, un nouveau séisme intervient à Marseille. Vendredi soir, La Provence et RMC ont annoncé que Stéphane Tessier, directeur général de l'OM et qui gérait le club au quotidien, allait partir une fois que la saison 2023-2024 sera terminée. Il est vrai que ce dernier, qui connaîtrait également des soucis personnels, est peut-être allé trop loin dans ses rapports avec certains dirigeants des Ultras, et que Pablo Longoria ne lui a pas pardonné. Résultat, lors d'une réunion du board marseillais par visio ce lundi avec Frank McCourt, le destin de Stéphane Tessier a été définitivement scellé et sauf invraisemblable retournement de situation, ce dernier sera remplacé. Mais ce n'est pas tout.

McCourt attendu à Marseille avant la fin du mois

De son côté, notre confrère Florent Germain révèle que Frank McCourt, qui est souvent critiqué par les supporters concernant son absence totale cette saison au Vélodrome, va enfin venir à Marseille. « Il va conforter Pablo Longoria à son poste de président et lui renouveler toute sa confiance », précise le journaliste de RMC, qui n'envisage pas du tout que le milliardaire américain fasse le déplacement pour officialiser la vente du club, bien au contraire. En effet, l'actuel président de l'OM, qui l'on disait exténué et pas loin de vouloir jeter l'éponge, aurait un vrai second souffle et pense pouvoir travailler efficacement avec Mehdi Benatia sur l'avenir du club phocéen. Bien évidemment, tout cela reste à confirmer, même si le départ de Stéphane Tessier est visiblement acquis, Longoria et lui ne voulant plus du tout continuer à travailler en commun.

🔹L'une des raisons du départ de Stéphane Tessier est qu'il ne voulait pas de Medhi Benatia, et les divergences avec Pablo Longoria se sont du coup amplifiées au fil du printemps.



Deux clans se sont dessinés au club et le fossé s'est peu à peu creusé, jusqu'à rendre la… pic.twitter.com/sIlxFLEgOd — Infos OM (@InfosOM_) May 4, 2024

Pour l'instant, aucun nom ne circule du côté du Vélodrome pour remplacer Stéphane Tessier, mais également ceux que l'on surnommait Le Gang des Stéphanois, à savoir plusieurs cadres arrivés dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille. Sans même savoir comment va se finir sportivement la saison, on peut déjà assurer que l'été sera chaud du côté du Vieux Port. Et cela sans même savoir si Pierre-Emerick Aubameyang ramèneront l'Europa League à Marseille.