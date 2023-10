Olivier Giroud effondré, il a une bonne explication

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé à Naples, Olivier Giroud était très énervé et a semblé abattu après avoir été contraint de céder sa place. Le joueur français de l'AC Milan avait une bonne excuse.

L’AC Milan pensait bien pouvoir réussir un gros coup dimanche soir à Naples, puisqu’après 31 minutes de jeu, et grâce à un doublé d’Olivier Giroud, le club lombard menait 2-0 dans un stade Diego Armando Maradona fou de rage de voir l’équipe de Rudi Garcia se faire humilier. Mais à l’heure de jeu, le Napoli avait déjà égalisé (2-2) et à l’entame des dix dernières minutes de jeu, Stefano Pioli décidait de faire sortir l’attaquant français afin de le remplacer par Noah Okafor. Une décision qui a visiblement agacé très fort Olivier Giroud, furieux de quitter ses coéquipiers et qui l'a clairement fait savoir. Après cela, le champion du monde 2018 finissait assis sur une glacière avec la tête dans les mains pour masquer son énorme déception. Une attitude qui a été facilement pardonnée par les supporters milanais.

Olivier Giroud a craqué contre Naples

Au micro de Milan TV, le très expérimenté journaliste italien Lucas Serafini a estimé qu'Olivier Giroud avait eu une réaction relativement logique : « Il s'est mis en colère quand il a été remplacé, mais c'est une colère de dépit. C'est un professionnel exemplaire, je pense que sa colère face au remplacement était due à la frustration et à la déception de ne pas gagner le match ». Interrogé après le nul concédé par Milan face à Naples, Olivier Giroud n'a pas masqué son gros coup de déprime. « Pourquoi je me suis mis en colère ? C’est normal, nous sommes des hommes, pas des robots, et nous avons tous des émotions. Je pensais pouvoir encore aider l'équipe, mais le coach a fait son choix et j'ai beaucoup de respect pour lui. Puis après quelques minutes, le calme est revenu. Je ne voulais pas partir parce que j'avais envie de continuer et d'aider l'équipe. Je suis comme ça, j'en veux toujours plus », a reconnu l'attaquant tricolore de l'AC Milan, qui sortait d'une semaine compliquée avec la défaite face au PSG et ce nul à Naples après avoir mené 2-0.